Ce week-end en Espagne et dans le monde, le premier jour de la Communauté de Pokémon Go dans la nouvelle année 2021, avec Machop comme protagoniste. Cependant, Niantic a déjà voulu rendre compte également de la Journée communautaire en février prochain. La société responsable du titre populaire a révélé que Roselia soit le Pokémon de l’événement. Ensuite, nous révélons Tous les détails du même.

🌸 Détendez-vous avec Roselia lors de la prochaine journée communautaire de février! Faites évoluer Roselia pendant le #PokemonGOCommunityDay pour obtenir une Roserade qui connaît deux attaques exclusives! 🌸 https://t.co/XRHt5ISJNw pic.twitter.com/p5ItXn2FrI— Pokmon GO (@PokemonGoApp) 13 janvier 2021

Date et heure de la Journée communautaire Roselia (février 2021)

La date et heures programmées pour le prochain Community Day de février 2021 avec Roselia sont les suivants:

Dimanche 7 février 2021: De 11 h 00 à 17 h 00, heure locale.

Une fois de plus, le format reste la durée de six heures, de manière à donner suffisamment de temps pour que tous les joueurs puissent en profiter.

Caractéristiques de la journée communautaire de Roselia dans Pokémon GO

Voici les particularités qui sera activé pendant les heures de l’événement Roselia:

Roselia semble sauvage: plus souvent et j’espère que vous verrez même sa forme brillante.Faites évoluer Roselia pendant l’événement: ou jusqu’à deux heures après la fin pour obtenir une Roserade qui connaît à la fois l’attaque chargée de Meteorball (type Feu) et l’attaque rapide récurrente.Prenez des instantanés: pendant la journée communautaire si vous voulez être surpris.Il y aura une enquête temporaire exclusive sur l’événement: En accomplissant les tâches de cette recherche temporelle, vous pouvez gagner des pierres Sinnoh.Il y aura un pack spécial de la journée communautaire: Achat unique pour Roselia Community Day disponible pour 1280 Pokcoins, avec un Rapid Attack Lite MT, quatre Encens, quatre Super Incubators et 30 Ultra Balls.Pour 1 USD: ou l’équivalent dans votre devise locale, vous pouvez accéder à l’histoire d’enquête spéciale exclusive de Roselia’s Community Day «Smell of Roselia» (si vous avez acheté un billet pour l’événement Tour de Pokémon GO: Kanto avant le jeudi 4 février 2021 à 8h59 CET, vous recevrez gratuitement cette histoire d’enquête spéciale).Budew apparaissent: lors de l’éclosion des œufs de 2 km.

Vous pouvez également espérer que sortir dans le magasin de jeux à vendre les entrées pour l’histoire d’enquête spéciale “Arrêtez et sentez Roselia.” Ces billets ne sont pas remboursables (sous réserve de la réglementation en vigueur et des exceptions énoncées dans les conditions d’utilisation).

Prime

Aussi pendant que nous avons l’événement actif de la journée communautaire, nous pouvons profiter et profiter de la prochains bonus comme d’habitude:

1/4 de distance à hachurer: en mettant des œufs dans les incubateurs pendant l’événement.Encens activé: trois heures durant l’événement.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.