Sony Playstation 5 :

Parmi les nouvelles que vous avez reçues Pokémon Go cette nouvelle année 2021 avec l’arrivée de janvier, comme d’habitude chaque fois que nous passons en revue les changements mensuels du titre, nous devons regardez les raids disponibles en Espagne et dans le monde. Cette section du jeu reçoit des rotations et des Pokémon très intéressants afin que les joueurs essaient de les surmonter avec l’aide d’amis.

Ensuite, dans cette actualité, nous vous montrons le liste complète de tous les boss de raid dans Pokémon Go pendant Janvier 2021 pour les étoiles de niveaux 1, 3 et 5 et aussi les Mega Raids où l’on retrouve le Pokémon Mega Evolution.

Tous les boss de raid en janvier 2021 de Pokémon Go

Ci-dessous nous vous montrons tous les boss de raid de janvier 2021 par groupes de difficulté et en indiquant à côté de leurs noms avec un astérisque si la probabilité correspond la créature sort dans sa version multicolore. N’oubliez pas que nous pouvons également participer à tous ces raids à distance en acquérant un pass auprès de raid à distance dans le magasin pour 100 Pokcoins.

Boss de raid niveau 1

Snivy *: Type d’installation, gamme PC 444 – 485.Tepig: Type de feu, rang CP 571. 618.Oshawott: Type d’eau, gamme PC 551-597.Timburr *: Type de combat, gamme CP 699 – 751.Dwebble *: Type Bug and Rock, gamme PC 650-699.Klink *: Type d’acier, gamme PC 502-546.

Boss de raid niveau 3

Herdier: Type normal, gamme PC 848 – 904.Tranquillité: Type normal et volant, gamme CP 770 – 824.Boldore: Type de roche, gamme PC 1095 – 1159.Excardill: Type Terre et Acier, gamme PC 1770 – 1853.Amoonguss: Type de plante et de poison, gamme CP 1,156 – 1,223.

Boss de raid niveau 5

Genesect (avec un PiroROM): type Bicho y Acero, gamme de PC 1.833 – 1.916 (disponible jusqu’au mardi 12 janvier à 10h00, heure locale).Heatran: Disponible du mardi 12 janvier 2021 à 10 h 00 au mardi 19 janvier 2021 à 10 h 00 heure locale.Kyogre et Groudon: Disponible du mardi 19 janvier 2021 à 10h00 au mardi 26 janvier 2021 à 10h00 heure locale.Un Pokémon surprise: apparaissent dans les raids commençant le mardi 26 janvier 2021 à 10h00, heure locale.

Boss de méga raid

Mega Charizard Y *: Type d’incendie et de vol, gamme CP 1574-1651 (disponible jusqu’au mardi 12 janvier à 10h00 heure locale).Méga Blastoise *: Type d’eau, gamme PC 1338 – 1409 (disponible jusqu’au mardi 12 janvier à 10h00 heure locale).Mega Abomasnow: Type Plant and Ice, gamme PC 1281 – 1349 (disponible jusqu’au mardi 12 janvier à 10h00, heure locale).Nouveau Pokémon méga évolué: Disponible pour la première fois dans le jeu à partir du mardi 19 janvier 2021.Mega Venusaur et Mega Houndoom: disponible à partir du 19 janvier.

Le saviez-vous? Mega-Charizard Y, Mega-Blastoise et Mega-Abomasnow font maintenant leur apparition dans des méga-raids, et Mega-Charizard Y sera encore plus puissant jusqu’au 12 janvier! * Assurez-vous de respecter les restrictions locales lorsque vous jouez et gardez vos distances, formateurs. * Pic.twitter.com/wd8gQEbBHQ— Pokmon GO España (@PokemonGOespana) 6 janvier 2021

Pokémon Go est un titre de réalité augmentée, disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous êtes intéressé par être le meilleur entraîneur, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet avec trucs et astuces cela vous sera d’une grande aide.