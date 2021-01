Sony Playstation 5 :

En Espagne et dans le reste du monde, nous avons disponible pendant des jours enquêtes sur le terrain de Pokémon Go pour le mois de janvier en cours. Comme le veut la tradition, le jeu Niantic a été mis à jour pour recevoir une nouvelle réalisation de recherche et aussi de nouvelles récompenses dans vos tâches de recherche sur le terrain que nous pouvons collecter en faisant tourner PokStops. Si vous voulez tous les connaître, dans cette actualité nous vous les montrons.

Au cours de ce mois de Résultats de recherche de janvier 2021 pour les sept timbres quotidiens de Pokémon Go est la suivante:

Rencontre avec Chansey: du vendredi 1er janvier 2021 à 22h00 au lundi 1er février 2021 à 22h00 CET (13h00 PST).

Toutes les tâches et récompenses pour janvier 2021

Ensuite, nous vous laissons le liste complète classée par groupes avec les tâches sur le terrain et leurs récompenses respectives pour le mois de janvier 2021 (les Pokémon marqués d’un astérisque sont susceptibles d’apparaître dans leur version brillante ou variocolor):

Lancer des tâches

Faites 3 superbes lancers: rencontre avec Gastly *, Anorith * ou Lileep *.Faites 5 superbes lancers de balle courbe d’affilée: rencontre avec Spinda *.Faites 5 bons lancers: rencontre avec Voltorb *.Faites 3 superbes lancers d’affilée: rencontre avec Gible *.Faites 3 superbes lancers d’affilée: rencontre avec Onix *.Faites un excellent lancement: 500 Stardust, 2 Pinia, 5 Super Balls ou 2 Ultra Balls.Réalisez 2 bons lancers de courbe à la suite: 200 Stardust, 3 Frambu, 1 Pinia ou 5 Pokballs.Réalisez 3 superbes lancers courbes: 1000 Stardust, 1 Rare Candy, 9 Frambu, 3 Pinia, 10 Pokballs ou 5 Ultra Balls.Réalisez 3 superbes lancers de balle courbe d’affilée: 1500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 Golden Frambu ou 10 Ultra Balls.Réalisez 3 bons lancers d’affilée: 500 Stardust, 2 Pinia, 5 Super Balls ou 2 Ultra Balls.Faites 5 lancers de courbe de suite: 500 Stardust, 6 Frambu, 2 Pinia ou 5 Super Balls.

Tâches de combat

Gagnez un raid de niveau 3 ou supérieur: rencontre avec Kabuto * ou Omanyte *.Gagnez un raid: rencontre avec Litwick.Gagnez 5 raids: rencontre avec Aerodactyl *.Vaincre 3 recrues de l’équipe Go Rocket: rencontre avec Scyther *.

Tâches de capture

Attrapez 5 Pokémon: rencontre avec Evoli *.Attrapez 5 Pokémon avec la mise à niveau météo: rencontre avec Poliwag *, Vulpix * ou Swinub *.Attrapez 10 Pokémon: rencontre avec Magikarp *.Capturez un Pokémon de type Dragon: rencontre avec Dratini *.Attrapez 6 espèces différentes de Pokémon: 2 Pinia.Utilisez 5 baies pour vous aider à capturer des Pokémon: rencontre avec Makuhita *, 500 Stardust, 6 Frambu, 2 Pinia ou 5 Super Balls.Attrapez 10 Pokémon de type normal: 500 Stardust, 6 Frambu, 2 Pinia ou 5 Super Balls.Attrapez 10 Pokémon avec la mise à niveau météo: 500 Stardust, 6 Frambu, 2 Pinia ou 5 Super Balls.Capturez un Ditto: 1500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 Gold Frambu ou 10 Ultra Balls.

Tâches d’amis

Envoyez 3 cadeaux à vos amis: rencontre avec Jigglypuff *.Gagnez 5 cœurs avec votre partenaire Pokémon: rencontre avec Lillipup *.Donnez à votre partenaire 3 friandises: rencontre avec Meditite *.Échangez un Pokémon: rencontre avec Seadra.

Diverses tâches

Renforcez un Pokémon 5 fois: rencontre avec Bulbasaur *, Charmander * ou Squirtle *.Renforcez un Pokémon 5 fois: 10 de Megaenerga.Faites évoluer un Pokémon: rencontre avec Evoli * ou Exeggutor.Faites éclore un œuf: rencontre avec Marill *.Faites tourner 10 Pokparadas ou gymnases: 200 Stardust, 3 Frambu, 1 Pinnia, 5 Silver Pinia ou 5 Pokballs.

Tâches de cartographie AR

Cartographie AR: rencontre avec Dratini * ou Skarmory *.Cartographie AR: 3 Super Potion, 3 Revive, 10 Pokballs et 5 Ultra Balls.Cartographie AR: 1 ananas en argent.Cartographie AR: 1 MT d’attaque rapide.Cartographie AR: Attaque chargée de 1 MT.Cartographie AR: Pierre de Sinnoh.Cartographie AR: 1 Pokocho.

Nouveau mois, nouvelle année et différents Pokémon en raids! N’oubliez pas de visiter le blog de l’événement de janvier pour voir quels Pokémon apparaîtront dans les raids de ce mois-ci. https://t.co/ikYIKUVQWA pic.twitter.com/QakjCc2r3e— Pokmon GO España (@PokemonGOespana) 1er janvier 2021

Pokémon Go est un titre de réalité augmentée, disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet avec trucs et astuces cela vous sera d’une grande aide.