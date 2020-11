Sony Playstation 5 :

La marque Point d’origine, spécialisée dans la vente de chemises aux designs personnalisables, a annoncé la disponibilité de masques et mouchoirs qui sont encadrés dans sa ligne Chemises Pokémon, avec lesquels ils vendent depuis plus d’un an des chemises au goût du client avec des imprimés minimalistes inspirés de centaines de Pokémon.

La conception du masques et du mouchoirs est un peu plus limité, car vous ne pouvez choisir impressions des 151 Pokémon de Kanto, de Bulbasaur à Mew. Les masques sont disponibles en deux tailles (petit et moyen) et vous pouvez également choisir le couleur intérieure du masque entre quatre (blanc, noir, rose et bleu).

Les masques et les bandanas ont été fabriqués en utilisant le surplus de matériaux dans la fabrication de chemises de la marque, qui sont cousus dans des usines japonaises, selon un communiqué de presse recueilli par Polygon. Les deux produits coûtent 18 dollars (15,05 au taux de change actuel), mais en faisant un ordre en Espagne, le produit porte bien son nom, car l’expédition coûte 15 $ de plus, et donc plus de placages.

Commandes pour masques ils prennent entre cinq et six semaines pour arriver, ils avertissent de Original Stitch, tandis que le mouchoirs arriver à destination en quatre ou cinq semaines. Les produits peuvent être commandés, en plus de l’Espagne, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie, de la France, du Japon, des États-Unis, de Hong Kong, de Taiwan, de Singapour, de la Malaisie, des Philippines, de l’Inde, de l’Indonésie, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Les chemises ajoutent des dessins de Celebi, Zarude et plus

le chemises, dont le prix est compris entre 95 et 135 USD selon la personnalisation, prennent entre trois et quatre semaines. Ils peuvent être personnalisés avec tous les Pokémon Kanto et Johto (ceux des éditions Rouge, Bleu, Or et Argent), et pour une durée limitée, également avec le Pokémon Zarude, Shiny Celebi, Skwovet et Cramorant.