Nous revenons avec une nouvelle revue de la ventes de jeux au format physique en Espagne, avec les chiffres de 11-17 janvier, dans lequel Pokémon Sword and Shield pour Nintendo Switch était le jeu le plus vendu de la semaine.

Semaine de vente 2: du 11 au 17 janvier

1. Épée et bouclier Pokémon (Switch)

2. Grand Theft Auto V (PS4)

3. Just Dance 2021 (Switch)

4. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

5. NBA 2K21 (PS4)

6. Assassin’s Creed Valhalla (PS4)

7. Super Mario 3D All-Stars (Switch)

8. Super Mario Party (Switch)

9. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)

10. FIFA 21 (PS4)

Pokémon Sword and Shield est le jeu le plus vendu de la semaine

Il est curieux de voir que d’une semaine à l’autre Épée et bouclier Pokémon de Switch est devenu le jeu le plus vendu, puisque la semaine précédente n’est pas entrée dans le top 10, avec 4350 pièces, un chiffre court pour être le numéro 1, ce qui indique que c’était une semaine de soldes faibles, après les vacances de Noël et la fête classique des rois espagnols. Le jeu est déjà passé 432000 exemplaires vendus depuis le lancement en Espagne, un autre grand succès pour Nintendo.

La deuxième position une vieille connaissance, GTA 5 de PS4 qui avec des unités de 3500 ms dépasse déjà 1400000 unités vendues au format physique en Espagne, un sauvage. En troisième lieu Just Dance 2021 pour Commutateur qui continue de très bien fonctionner et qu’avec 2000 unités supplémentaires, il est déjà sur le point d’atteindre 90000 exemplaires vendu en Espagne.

L’une des entrées importantes de la liste cette semaine était NBA 2K21 de la PS4 grâce à son prix réduit qui lui a permis de dépasser le 50 000 unités vendu. Une autre entrée a été celle de La légende de Zelda, le souffle de la nature, qui ne figurait pas sur la liste depuis longtemps et a déjà vendu plus de 471000 unités en Espagne.

Tout comme les ventes de jeux étaient très faibles, les ventes de matériel étaient également Nintendo Switch étant la console la plus vendue avec un chiffre proche de 6000 unités, et avec les consoles de nouvelle génération atteignant les magasins en chiffres anecdotiques: Xbox Series S a vendu 45 unités, PS5 40 unités et Xbox Series X seulement 5 unités.