Sony Playstation 5 :

Zarude, le Pokémon singulier de huitième génération pour Épée et bouclier Pokémon, a récemment eu un événement de distribution qui en Espagne est venu de la main d’un collaboration entre la chaîne de magasins GAME et Nintendo. Cet événement s’est terminé le 13 décembre 2020, cependant, si vous n’avez pas eu l’occasion d’obtenir un code pour obtenir la créature, tu es toujours à l’heure pour le joindre depuis qu’il a été annoncé une seconde chance de l’obtenir (Bien que vous devriez être rapide). Ici, nous vous disons tous les détails.

N’avez-vous pas encore ajouté Zarude à votre jeu #PokemonSwordShield? Inscrivez-vous à la newsletter du Pokémon Trainers Club avant le 18 décembre et vous recevrez un e-mail très spécial en janvier. Ici vous avez toutes les informations: https://t.co/H85xeVZKME pic.twitter.com/ThiM1yudgx— Pokmon Espaa (@Pokemon_ES_ESP) 15 décembre 2020

Deuxième chance d’obtenir un code de Zarude

Selon les rapports de Pokémon Espagne, il y a une nouvelle et deuxième chance d’obtenir un code de distribution de Zarude, mais cela seulement être disponible pour un temps limité jusqu’à la prochaine fois Vendredi 18 décembre 2020 en Espagne.

Les pas à suivre pour recevoir l’un de ces codes sont les suivants:

Vous devez entrer sur le site Web du Pokémon Trainers Club et Devenir membre (création d’un compte) Ensuite, vous devez Abonnez-vous à la newsletter du Pokémon Trainers Club et accepter de recevoir des e-mails marketingEn remplissant ces conditions avant le 18 décembre D’ici 2020, vous recevrez un e-mail avec un code à télécharger sur Zarude. L’e-mail avec le code Zarude sera expédié en janvier 2021.

Et voila, c’est tout. Facile, non? Si vous remplissez ces conditions Avant la date limite, vous pouvez obtenir un code pour déverrouiller Zarude dans votre jeu Pokémon Sword or Shield. Lorsque le code arrive en janvier, vous n’aurez plus qu’à entrez dans la section Cadeau mystérieux dans le menu du jeu et sélectionnez l’option pour recevoir un cadeau par code, où vous devrez Entrer le code reçu de Nintendo.

Il faut se rappeler que Zarude, un Pokémon de type Sinistre et Grass, n’est ni plus ni moins que le protagoniste du prochain film de la franchise, intitulée Les secrets de la jungle. Ce film sortira le 25 décembre au Japon, mais pour pouvoir le voir et l’apprécier encore en Espagne il faudra attendre 2021.

Épée et bouclier Pokémon, disponible sur Nintendo Switch depuis novembre 2019, ils sont le dernier opus de la célèbre saga JRPG et Rol. Nous avons une guide définitif complet avec trucs et astuces que vous pouvez consulter et une analyse pour en savoir plus sur le jeu.