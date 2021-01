Sony Playstation 5 :

La communauté de modding Portal 2 étend le jeu de Valve depuis près de deux décennies avec des campagnes et des niveaux non officiels qui étendent les mécanismes d’origine. Cependant, peu sont aussi ambitieux que Portail 2: Désolation, une sorte de suite en développement depuis plus de trois ans par l’équipe de Jeux Emberspark. En décembre dernier, ils ont montré le premier gameplay En vidéo.

L’histoire de Désolation se déroule à plusieurs des centaines d’années plus tard des événements de Portal 2, mais cela ne nous fera pas sortir d’Aperture Science. Contrôle Diana Mendez, un “sujet de test cybernétiquement amélioré”, les joueurs devront réussir puzzle avec de nouveaux mécanismes situé dans une zone de laboratoire construit dans les années 90.

L’équipe de développement appelle le style visuel, qui montre de nombreuses preuves construites sur d’immenses cavernes, comme “Industriel”: “Construit dans les années 90, Industrial sert à remplir l’espace entre la Vieille Apertura et le centre d’enrichissement moderne, les chambres étant construites avec des matériaux modernes assemblés par des travailleurs plutôt que par des machines. En plus d’un nouveau style visuel, ils ont Moteur source amélioré avec un système de rendu PBR (Rendu basé sur la physique) et la possibilité d’ajouter de nouveaux tons aux textures.

Un pistolet à portail repensé

Comme vous pouvez le voir dans le gameplay, le pistolet portail classique a été remplacé par un nouvel appareil, le ARM (manipulateur de revativité antébrachiale), que le protagoniste porte comme s’il s’agissait d’un bras cybernétique; n’est qu’une des améliorations biotechnologiques que porte le protagoniste, dont l’histoire (se taire) importera et qu’ils définissent comme un Caractère insouciant, résilient, vulnérable et déterminé. «Lorsqu’une menace implacable émerge, elle doit se lancer dans un voyage dangereux qui la verra découvrir le passé mystérieux d’Aperture … et peut-être même affronter le sien», déclare le synopsis.

De Emberspark Games, ils ont expliqué que le niveau vu dans le le gameplay appartient au troisième chapitre et que même si cela peut sembler compliqué, ils promettent que les mécanismes et les connaissances nécessaires pour le compléter seront introduits dans les phases précédentes comme cela se produit dans les jeux originaux. Ils ont également offert un aperçu de la bande sonore (vous pouvez l’écouter sur YouTube et Bandcamp) s’adapter aux actions des joueurs dans chacun des niveaux.

Ceux, ne vous attendez pas à pouvoir télécharger Désolation de sitôt. Bien qu’ils travaillent sur le jeu depuis 2018, sur leur page moddb, ils disent: “La sortie est encore dans plusieurs années car il y a beaucoup de travail à faire; niveaux à concevoir, musique à composer, dialogue à écrire et arts à créer” .