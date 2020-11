Sony Playstation 5 :

Si vous avez une nouvelle console de jeu Xbox ou que vous appréciez toujours la génération Xbox One, cette manette officielle Microsoft est parfaite pour ajouter un nouveau joueur, un remplacement ou pour jouer avec votre PC.

Dans cet article, HobbyConsolas pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous faites partie de ceux qui préfèrent jouer avec Xbox, vous serez sûrement fier de votre manette car traditionnellement, elle a toujours été considérée comme plus ergonomique et facile à utiliser (bien que DualSense se soit beaucoup améliorée). Si vous avez besoin d’une nouvelle télécommande et que vous ne voulez pas d’un autre fabricant, bonne nouvelle car la télécommande officielle est en vente.

Dans Media Markt, vous pouvez trouver cette télécommande pour Xbox One, Series S, Series X et pour PC de Microsoft pour seulement 49,99 euros.

Télécommande Microsoft entièrement officielle et originale compatible avec les consoles de jeux Xbox Series S, Series X et PC.

Il est rare de voir la télécommande Microsoft qui coûte toujours près de 70 euros réduits. De plus, sur Amazon, nous le trouvons à 59,90 euros, ce qui, bien que pas mal, vaut mieux économiser 10 euros supplémentaires.

Dans Media Markt, la version Shock Blue et Carbon Black de la télécommande Microsoft officielle et renouvelée est disponible. Il a une légère refonte sur le contrôleur fourni avec Xbox One, mais il conserve toutes les bases dont votre cerveau se souvient.

Vous pouvez créer un mappage de boutons personnalisé, ainsi que brancher des écouteurs avec leur prise jack 3,5 mm standard. Il est entièrement sans fil et se connecte via Bluetooth à n’importe quelle version de Xbox.

Amazon a déjà lancé les accords du Black Friday, avec des bonnes affaires qui se démarquent en particulier concernant des marques comme Xiaomi et Apple.

Si vous aimez jouer sur votre PC, ce contrôleur Xbox officiel fonctionnera également pour vous car il est entièrement compatible avec les jeux pour Windows. Vous pouvez même le coupler avec des téléphones Android et un iPhone ou un iPad pour jouer à des jeux pris en charge.

Vous pouvez obtenir cette télécommande officielle Microsoft en Shock Blue pour seulement 49,99 euros. Vous pouvez également choisir la version Carbon Black pour le même prix.

Vous pouvez payer avec une carte dans Media Markt ou même avec Bizum pour le rendre plus rapide depuis votre mobile ou via PayPal pour protéger le paiement. Frais d’expédition 1,99 euros, mais vous pouvez toujours demander la collecte dans l’un des magasins physiques de Media Markt.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal de nos collègues Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des meilleures réductions.

D’autres offres susceptibles de vous intéresser

Le service de diffusion de films et de séries d’Amazon vous donne la possibilité de l’essayer gratuitement pendant 30 jours.

Si vous vous inscrivez pour le mois d’essai gratuit de Prime Video, vous pourrez regarder des séries comme The Boys totalement gratuitement pendant 30 jours. Comme les autres essais gratuits, il n’a pas d’engagement permanent, bien qu’il ne soit disponible que pour les nouveaux utilisateurs.

Ce service de streaming musical comprend des millions de chansons que vous pouvez écouter sur n’importe quel appareil. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 90 jours.

Si vous aimez la musique et que vous passez d’une application à l’autre, Music Unlimited vous évitera de vous inquiéter pendant trois mois. Vous ne paierez rien en tant que nouvel utilisateur et c’est l’une des meilleures alternatives à Spotify.

Vous pouvez maintenant vous inscrire à Disney + en Espagne. Il possède un vaste catalogue de films et de séries, y compris tous ceux de Star Wars et de l’univers cinématographique Marvel.

Disney + ne propose plus d’essai gratuit, bien qu’il offre une réduction à ceux qui s’inscrivent directement à l’abonnement annuel. Dans ce cas, vous paieriez deux mois de moins que ceux qui paient le montant mois par mois.

HBO Espagne vous offre une semaine d’essai gratuite lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à son service de séries et de films en streaming.

HBO continue de se développer comme l’une des meilleures plates-formes de qualité grâce à des séries comme Patria. Il offre une semaine d’essai gratuite après laquelle vous pouvez décider de continuer ou de vous désabonner.

Dans cet article, HobbyConsolas reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.