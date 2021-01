Sony Playstation 5 :

Samuel L. Jackson a révélé la raison pour laquelle “enculé” est son mot le plus répété.

Après des années de travail sur le petit et le grand écran, il y a des acteurs qui développent des gestes ou des expressions uniques et caractéristiques des leurs, et il y en a d’autres qui sont connus simplement par un mot, qu’ils aiment répéter toujours dans chacune des productions dans lesquelles ils travaillent.

Pour Samuel L. Jackson ce mot est “enculé” (quelque chose comme fils de pute), que nous l’avons vu répéter d’innombrables fois dans de nombreux films qui composent sa filmographie et dont il faut avouer que personne ne sait comment dire comment Jackson le dit, que l’on a vu dans des sagas comme Star Wars ou The Avengers. Mais la répétition de ce mot n’est pas une coïncidence, mais une manière de lutter contre l’une de ses compétences qui lui a fait le plus souffrir enfant.

Comme l’interprète lui-même l’a avoué dans une interview avec Vanity Fair en 2016, cpoule j’étais petit j’ai souffert d’un bégaiement sévère Pour lequel il a été harcelé si sauvagement à l’école qu’il a décidé d’arrêter de parler pendant près d’un an pour éviter d’être la cible du ridicule de ses camarades de classe. Dire “enculé” l’aidait à bégayer d’une manière inattendue.

“J’ai bégayé pendant un long moment, et ce mot m’a aidé à arrêter. Le mot m’a donné quelque chose sur lequel me concentrer pour relâcher la pression que je ressentais et être capable de dire une phrase entière. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est très facile pour moi de le prononcer. Je l’ai découvert spontanément, c’est le mot qui m’a aidé à arrêter de bégayer, surtout avec le «d» et le «b» », explique Jackson, dont on peut trouver de superbes compilations sur internet démontrant à quel point ça marche. vous donne dire “enculé”: