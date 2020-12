Sony Playstation 5 :

Priez pour les dieux, le Titre indépendant inspiré de Shadow of the Colossus, sortira sur PS5, PS4 et PC tout au long du premier trimestre 2021, bien qu’il soit déjà disponible en accès anticipé sur Steam – et en vente, d’ailleurs, dans les soldes d’hiver de la plateforme. Quand il sortira de cet accès anticipé, il sera également en vente sur consoles et ses développeurs ont partagé aujourd’hui le ppremier aperçu de la version nouvelle génération de ce titre ambitieux.

No Matter Studios, un groupe composé de seulement trois développeurs, a parlé de ce projet avec IGN, page sur laquelle ils ont également publié une vidéo de la version PS5 de Praey for the Gods dans laquelle on peut voir un combat contre l’un des grands patrons finaux . Cette version, selon ses développeurs, fonctionne à 60 ips et offre des améliorations graphiques telles que des textures et des ombres haute résolution, contrairement à la version PS4.

Soyez compatible avec la PS5 DualSense

Un autre aspect dont Praey for the Gods profite de la nouvelle console de Sony est son contrôleur de nouvelle génération, le DualSense. No Matter Studios explique qu’ils ont pris des idées de «diverses démos» que la société leur a montrées pour leur montrer «à quel point cela pouvait être immersif», quelque chose qu’ils voulaient appliquer à leur jeu, bien qu’ils travaillent toujours sur leur application avant de la publier en PS5.

«Le DualSense est très important. La sensation de rétraction de la proue et la résistance des déclencheurs adaptatifs sur le contrôleur sont tellement viscérales. Sentir vos pieds craquer dans la neige profonde, la traction de votre toile à voile s’ouvrir lorsque vous sautez dans les airs, ou en sentant le vent souffler, tous ces impacts se font sentir dans vos mains pendant que vous contrôlez votre personnage. C’est tellement satisfaisant et incroyablement immersif. Pour un jeu comme Praey for the Gods, donnez vie à de nombreux détails de notre monde et rend les interactions beaucoup plus engageantes. Nous recherchons toujours le contrôleur DualSense et continuerons à le peaufiner au fur et à mesure que nous affinons le jeu pour notre lancement », expliquent les développeurs dans un récent article du blog PlayStation.