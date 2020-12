Sony Playstation 5 :

Contenu sponsorisé.

GAME Espagne se prépare à se lancer dans l’aventure Returnal, qui sera disponible prochainement 19 mars 2021 dans Playstation 5. Pour ce faire, il a annoncé quelles sont les incitations à la réservation de titre dans leurs magasins: les joueurs recevront un cadeau un DLC exclusif, qui comprend deux nouvelles tenues pour le protagoniste. “Il est temps de rompre le cycle!”, notent-ils de GAME dans leur communiqué de presse. “Dans Returnal, le nouveau jeu exclusif PS5, vous devez vous utiliser à fond pour survivre“.

Retour – Réservations dans GAME

Les joueurs qui réservent le jeu Retour dans JEU (79,95) recevra un cadeau un DLC avec un contenu exclusif: Il comprend deux tenues spéciales pour Selene, le protagoniste que nous incarnons dans ce titre. Dans le jeu, nous arriverons à un monde mystérieux qui abrite à l’intérieur des ruines mystérieuses d’une ancienne civilisation: nous devrons les enquêter pour comprendre ce qui se passe dans la planète en mutation où est-ce que nous nous sommes rencontrés.

«Alors tu le sais déjà! Utilisez pleinement votre instinct de survie dans Returnal pour PS5 et obtenez un DLC cadeau avec deux tenues exclusives en réservant le jeu chez GAME, en vente le 19 mars 2021! », précise GAME dans le communiqué de presse. En attendant, il faudra accompagner Selene pour revivre encore et encore une série d’expériences traumatiques qui la tourmentent.

“Utilisez pleinement votre instinct de survie”

Nous vous rappelons que Retour être disponible exclusivement pour PlayStation 5. Les réservations de jeux peuvent être effectuées à la fois sur le site Web de GAME et dans leurs établissements physiques. Développé par Housemarque, il est présenté comme le jeu le plus ambitieux et le plus économique à ce jour du studio, qui a travaillé sur des titres tels que Matterfall ou Alienation. Le jeu utilisera à merveille le son 3D de la nouvelle console Sony.