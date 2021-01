Sony Playstation 5 :

Capcom émettre un Vitrine Resident Evil ce jeudi 21 janvier à 23h00 Temps péninsulaire espagnol. L’émission se concentrera sur Resident Evil 8: Village, dont un triler et une “procédure pas à pas du gameplay”, et peut-être une date de sortie plus précise que cette ambiguë 2021. Ils seront également autres annonces liés à la saga, parmi eux, probablement une explication de ce record pour un bêta d’un jeu multijoueur sans nom. Dans Vandal nous allons le diffuser en direct, avec un direct qui Nous commencerons à 22h30..

La société japonaise a réservé les détails de la présentation, mais tout indique que nous verrons au moins deux matchs. D’une part, le Resident Evil: Village susmentionné qui est annoncé pour PC et consoles nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X / S. Le titre a été dévoilé pour la première fois lors de l’événement PS5 de juin 2020.

Le jeu multijoueur aura une version bêta pour PS4 et Xbox One entre le 28 et le 30 janvier

D’autre part, Capcom a ouvert un site Web le 14 janvier pour que les joueurs s’inscrivent à la bêta d’un Jeu multijoueur Resident Evil; le test soit actif du 28 au 30 janvier. Le nom du jeu n’est pas connu, mais il y a d’autres détails: les jeux seront quatre à six joueurs, pour commémorer le 25e anniversaire de la série et la version d’essai ne sera disponible que pour PS4 et Xbox One.

Ne manquez pas la vitrine Resident Evil le 21 janvier à 22h GMT / 23h CET! Rejoignez Brittney Brombacher (@BlondeNerd) pour une visite guidée de Resident Evil Village, comprenant une nouvelle bande-annonce, le tout premier gameplay et bien d’autres nouvelles de Resident Evil! pic.twitter.com/BSNiFPpkbV Capcom Europe (@CapcomEurope) 14 janvier 2021

Cette dernière information est ce qui a conduit à la conclusion qu’il s’agit d’un jeu autre que Resident Evil: Village. Cependant, il convient de rappeler que Capcom a affirmé qu’il essayait d’adapter le huitième volet de la série au consoles de la dernière génération; et qu’un enregistrement dans la base de données SteamDB indique que ledit jeu aura un mode multijoueur.

Avec ces vagues données sur la table, ne peut pas être exclu Resident Evil 8 sera annoncé ce jeudi pour Xbox One et PS4, et que toutes les versions incluent le multijoueur susmentionné (comme ce fut le cas avec Resident Evil 3 Remake et Resident Evil Resistance), mais pour une limitation technique ou peut-être pour le tester avec le maximum d’utilisateurs possibles, la bêta est limitée au précédentes consoles Microsoft et Sony. Dans quelques heures, nous aurons la réponse.