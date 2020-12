Sony Playstation 5 :

Le magasin de Ubisoft a divulgué par inadvertance l’existence d’une version de Commutateur Prince of Persia The Sands of Time Remake, une réédition de ce classique d’action-aventure qui initialement, il ne serait publié que sur PS4, Xbox One et PC. Jusqu’à présent, son arrivée sur la console Nintendo n’a pas été officialisée, et en fait il n’y a pas encore eu d’annonce appropriée, mais quand elle apparaît dans le magasin, la possibilité qu’elle finisse par atteindre l’hybride gagne en force.

Ce type de fuite a été remarqué par NayamAmarshe, un utilisateur de Reddit qui l’a rapidement partagé sur ledit réseau social. Première publication d’un capture d’écran du Web au cas où Ubisoft finirait par supprimer la mention de Switch, mais plus tard, il a également publié le lien afin que quiconque le souhaite puisse entrer pour vérifier qu’il est toujours reflété.

Fuite ou simple erreur?

Il y a quelques détails qui pourraient alléger cette rumeur et finir par la reléguer à un simple erreur humaine: le seul magasin Ubisoft où la version Switch est enregistrée extrait de Prince of Persia The Sands of Time Remake C’est aux États-Unis, donc si on change, par exemple, en espagnol, la mention de la console Nintendo disparaît.

Également Il est frappant que le produit Nintendo Switch semble en rupture de stock, tandis que les autres versions du jeu peuvent être réservées dès maintenant. Cela pourrait indiquer qu’il s’agit d’une erreur d’une personne d’Ubisoft, qui a publié la liste du jeu de manière incorrecte dans la boutique américaine, conduisant à un malentendu. À l’heure actuelle, l’une des deux possibilités est ouverte: Il serait étrange que la société française n’ait pas annoncé la version de Switch en même temps que les autres plateformes, mais il est également étonnant qu’ils ne finissent pas par porter ce jeu à l’hybride.

Reste à voir si Ubisoft fait un pas dans les prochains jours. Pour le moment, La seule information officielle est que Prince of Persia The Sands of Time Remake arrivera sur PS4, Xbox One et PC le 18 mars..