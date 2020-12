Sony Playstation 5 :

Par une déclaration sur leur page Facebook en République tchèque, qu’ils ont maintenant supprimée pour publication prématurée, Ubisoft a annoncé que Prince of Persia The Sands of Time Remake est retardé et le sera désormais Le 18 mars, initialement prévu pour le 21 janvier, en expliquant que “ils ont besoin de plus de temps pour terminer le jeu”.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake a été reporté au 18 mars 2021. Le retard consiste à améliorer le jeu. La version originale était le 21 janvier 2021 https://t.co/i81amtPrKX pic.twitter.com/WsMmszKMBR— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 8 décembre 2020

Un remake impliqué dans une controverse

Prince of Persia: Les Sables du Tempsa été lancé en 2003 pour PS2 et PC et l’année suivante également sur Xbox et GameCube, c’est un jeu très aimé par de nombreux joueurs, qui ont commencé une trilogie d’action et d’aventure dont on se souvient beaucoup. Après plusieurs années avec la saga dans le tiroir, Ubisoft a annoncé en septembre dernier un remake de ce premier opus, qui fans déçus par son apparence, qui s’attendait à un jeu plus élaboré, dans la veine d’autres remakes récents.

Développé par Ubisoft Pune et Ubisoft Bombay, en plus du lifting graphique également aura des changements jouables dans le système de combat, la résolution d’énigmes et le contrôle du temps, depuis la modernisation des commandes, à la fois la caméra et le contrôle du personnage. Les graphismes ont été améliorés avec de nouvelles animations et les cinématiques ont été entièrement refaites, avec un nouveau doublage et la bande son améliorée.

Le jeu sortira à un prix réduit de 39,99 euros à la fois au format physique et numérique, pour le moment sur PS4, Xbox One et PC, bien qu’il y ait déjà eu des rumeurs selon lesquelles cela pourrait également apparaître plus tard sur Switch.