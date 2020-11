Sony Playstation 5 :

L’année dernière, Project Eve a été annoncé, le nom provisoire d’un nouveau jeu d’action Shift Up qui se distingue par la participation de l’artiste Kim Hyung Tae, connu – entre autres œuvres – pour Blade & Soul et Magna Carta. Maintenant Shift Up a montré votre première vidéo de gameplay de ce hack’n slash où une jeune fille se bat dans un combat rapide contre une créature envahissante de la Terre, les NA-tives.

Notre objectif dans ce monde post-apocalyptique est de reprendre le contrôle de la planète. En plus des attaques à l’épée, il semble que nous aurons également l’occasion de ralentir l’action un instant, un répertoire de combos et quelques mécanismes QTE pour achever l’ennemi.

Shift Up est un studio coréen formé en 2013 par Kim Hyung Tae lui-même, responsable de la conception des personnages de ce jeu. Project Eve est développé dans Unreal Engine 4 et utilise la technologie de capture de mouvement – également faciale – et des systèmes de numérisation 3D. Derrière, il y a une équipe composée principalement d’anciens employés de Blade & Soul.

Pour consoles et PC

On ne connaît pas exactement les rampes de lancement, mais on sait qu’elle est en cours depuis “afficher des performances maximales sur diverses plates-formes, y compris les consoles”, et Shift Up se décrit comme un développeur multiplateforme. On s’attend au moins à ce qu’il atteigne PC, PS5, Xbox Series X | S et, si la date de sortie n’est pas trop loin, PS4 et Xbox One.

Shift Up était également responsable de Destiny Child, un jeu mobile qui fête actuellement son troisième anniversaire, et en 2019 un autre titre mobile a été annoncé aux côtés de Project Eve: Nikke la déesse de la victoire, mettant en vedette le créateur de personnages Jiyun “KKUEM” Chae, épouse de Kim Hyung Tae. .