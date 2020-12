Sony Playstation 5 :

Si nous accédons Vapeur et nous allons à la liste des best sellers Il est très probable que nous rencontrions Project Wingman et cela ne nous semble rien. Qu’est-ce qui fait de ce jeu de chasse à réaction l’un des meilleurs vendeurs sur la plate-forme numérique de Valve? Ce titre vient d’être mis en vente sur PC édité par Humble Games au prix de 24,99 en Espagne et c’est déjà un succès auprès des joueurs de ladite boutique numérique.

Project Wingman est un nouveau titre d’action aérienne cela nous permet de piloter une bonne variété de combattants combat dans des scénarios post-apocalyptiques changeants. Il dispose de deux caméras, une dans la première personne de l’intérieur de la cabine et une autre dans la troisième personne de l’extérieur de l’avion, et son hangar comprend plus de 20 avions différents et plus de 40 armes exclusif à votre disposition. Le tout pour affronter “des forteresses géantes mécanisées et des canons ferroviaires”.

Mode campagne et mode roguelike

Le gameplay de Project Wingman peut être apprécié dans deux modes; le premier est un mode campagne qui nous amènera à visiter différentes scènes de la Terre, ou du moins des versions fantaisistes: «Sur les eaux froides de la Détroit de Béring, attaquant des chars dans les environnements brutaux des champs de magma de Yellowstone ou plonger dans les séquoias pour attaquer des cibles dans le Nord-ouest pacifique“dit sa description officielle.

Et le deuxième mode, celui qui semble donner au jeu toute la renommée, est une sorte de mode rogue-like appelé Conquest. Dans celui-ci, nous devrons affronter une bataille à mort contre plusieurs escouades de vétérans et boss finaux avec un système dans le style de la capture de territoire mais qui comprend également des éléments de RPG et, comme nous l’avons dit, des dynamiques roguelike. Nous pourrons obtenir de l’argent pour acheter de nouveaux avions et créer une nouvelle armée de mercenaires.

Bien que cela ressemble plus à un jeu d’arcade que d’autres propositions du genre, les amateurs de simulation peuvent prendre leur casques de réalité virtuelle et ses Commandes HOTAS car Project Wingman est également compatible avec ces appareils.