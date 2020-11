Sony Playstation 5 :

Que vous ayez déjà une PS5 ou que vous soyez toujours sur PS4, vous devrez peut-être renouveler votre abonnement PS Plus ces jours-ci. Il existe de nombreux magasins qui ont baissé leurs prix, à commencer par le Sony Store mais aussi Amazon.

De nombreux utilisateurs choisissent le Black Friday année après année pour renouveler leur abonnement annuel à PS Plus, le service premium de Sony qui comprend plusieurs jeux gratuits chaque mois et qui vous permet également de profiter du multijoueur en ligne dans tant d’autres, l’un des éléments essentiels de la PlayStation.

Dans ce 2020, la nouvelle PS5 est déjà disponible, ou elle devrait l’être s’il y a du stock. Dans tous les cas, que vous ayez pu obtenir la nouvelle console ou si vous jouez toujours sur PS4 et vous souhaitez renouveler PS Plus, nous avons de bonnes nouvelles: Amazon a réduit l’abonnement de 12 mois à 44,99 euros.

Si vous souhaitez renouveler votre abonnement PS Plus au cours de l’année prochaine, vous pouvez désormais le faire en économisant beaucoup par rapport au prix d’origine.

Cette réduction coïncide avec celle officialisée par Sony, même s’il est de plus en plus fréquent qu’Amazon rejoigne la vente de ce type de services numériques pour consoles et pour d’autres plates-formes également.

Si vous décidez de faire le renouvellement via Amazon (quelque chose d’intéressant par exemple si vous avez un code de réduction) vous recevrez automatiquement le code pour l’utiliser sur le PlayStation Store.

C’est un prix particulièrement intéressant, même s’il faut dire qu’il se démarque avant tout pour venir d’un géant comme Amazon, même si ce que vous voulez vraiment, c’est économiser et obtenir l’abonnement PS Plus le moins cher du marché, il vous faudra recourir à Ebay.

En suivant le même système (vous obtenez la clé par mail) sur Ebay vous pouvez renouveler pour 12 mois pour seulement 40,99 euros.

PS Plus continue d’être un service continu sur PlayStation 5, avec des jeux gratuits et une collection authentique de jeux PS4 auxquels vous pouvez jouer sans payer un centime de plus, au format numérique et pour toujours.

Bien sûr, il serait fortement recommandé de se procurer un disque dur externe pour pouvoir les installer sans épuiser complètement le SSD PlayStation 5.

Dans cet article, HobbyConsolas reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.