Sony Playstation 5 :

Sony travaille sur la nouvelle génération de PS VR pour PlayStation 5, même si elle ne sera pas prête en 2021. Quelles nouveautés la réalité virtuelle apportera-t-elle à la nouvelle génération? Selon un brevet Sony retrouvé par Lets Go Digital, en plus du saut attendu de résolution ou d’ergonomie, Le casque ajoutera certains des derniers ajouts au DualSense, tels que la réponse hépatique qui simule une grande variété de vibrations. Le texte ne mentionne pas d’exemples mais on peut imaginer qu’accompagné de quelques tampons également dotés de cette technologie il donnera plus d’immersion pour ressentir des impacts ou des dommages: coups de feu, collisions dans un véhicule, etc.

Le brevet décrit la présence de divers capteurs de pression, de mouvement et d’élasticité pour déterminer si l’utilisateur a correctement positionné l’appareil. Une série de voyants LED aidera à indiquer si le joueur n’utilise pas bien PS VR 2. Il sera complété par des haut-parleurs que le système pourra utiliser pour communiquer avec l’utilisateur et enregistrera différents profils sur la taille de la tête, des cheveux et d’autres aspects. physique si utilisé par plusieurs personnes.

C’est, bien sûr, l’un des nombreux brevets que Sony a déposé au cours des dernières années et tout ne sera pas nécessairement transféré sur PS VR 2. Parfois, ces enregistrements sont créés pour protéger des idées ou des technologies qui peuvent être utilisées plus tard si la technologie et les coûts le permettent.

Sony prend en charge la réalité virtuelle, mais plus tard

La PS5 est compatible avec les jeux PS4 -y compris la réalité virtuelle- et avec le PS VR actuel, mais pour le moment, il n’y a pas de jeux PS5 natifs pour VR – pas même le Resident Evil 8-. “PlayStation croit en la réalité virtuelle. Sony croit en la réalité virtuelle, et nous le croirons certainement à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représente une composante importante du divertissement interactif. Sera-ce cette année? Non. Est-ce que ce sera l’année prochaine? Non. Arriver un jour? Nous le croyons“Jim Ryan a dit de cet appareil.