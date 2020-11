Sony Playstation 5 :

La PlayStation 2 a fêté ses 20 ans en Espagne. La console de salon de Sony, qui reste toujours la plus vendue de l’histoire – dépasse les 155 millions – a été lancée dans notre pays et dans le reste de l’Europe le 24 novembre 2000, un mois plus tard qu’aux États-Unis. Quelques mois plus tard, le 31 mars 2001, la PS2 dépassait déjà les 10,6 millions de consoles vendues dans le monde et battait en 2005 le record de la console qui avait le plus rapidement atteint les 100 millions d’unités distribuées. PS2 était en concurrence sur le marché avec Dreamcast de Sega, Xbox de Microsoft et GameCube de Nintendo.

Dans son catalogue de sortie, nous trouvons Tekken Tag Tournament, Ridge Racer V, TimeSplitters, FIFA 2001, Ready 2 Rumble Boxing: Round 2, Smuggler’s Run, Dynasty Warriors 2, SSX, Gradius III et IV, parmi d’autres jeux moins connus. Sony lui-même a répété à plusieurs reprises à l’occasion du lancement de la PlayStation 5 que la génération actuelle dispose du meilleur catalogue de lancement PlayStation. Cependant, comme nous vous l’avons dit le mois dernier, la PS2 a rapidement triomphé grâce à sa compatibilité avec la première PlayStation et son prix abordable en tant que lecteur DVD, en plus de les promesses des suites les plus attendues du moment: Final Fantasy X -et Final Fantasy XI-, Metal Gear Solid 2, Grand Theft Auto III, Silent Hill 2, et des nouveautés telles que Devil May Cry, Kingdom Hearts, Ratchet & Clank ou Jak and Daxter. Plus tard, les icônes de la génération Shadow of the Colossus, God of War et sa suite, Metal Gear Solid 3, Dragon Quest VIII, Final Fantasy XII ou plus GTA ont été publiés.

Les jeux PS2 les mieux notés par les critiques

1. Grand Theft Auto III (97)

2. Tony Hawk’s Pro Skater 3 (97)

3. Metal Gear Solid 2: Fils de la Liberté (96)

Quatre. Resident Evil 4 (96)

5. Grand Theft Auto: San Andreas (95)

6. Grand Theft Auto: Vice City (95)

sept. Gran Turismo 3: A-Spec (95)

8. Madden NFL 2003 (95)

dix. Dieu de la guerre (94)

Onze. Metal Gear Solid 3: Subsistance (94)

12. Le diable peut pleurer (94)

13. Virtua Fighter 4 (94)

14. Tony Hawk’s Pro Skater 4 (94)

quinze. Madden NFL 2004 (94)

16. Madden NFL 2002 (94)

17. NCAA Football 2004 (94)

18. Dieu de la guerre II (93)

19. Burnout 3: Takedown (93)

vingt. SSX 3 (93)

vingt. SSX (93)

Les jeux PS2 les plus vendus

1. Grand Theft Auto: San Andreas: 17,33 millions

2. Gran Turismo 3: 14,89 millions

3. Gran Turismo 4: 11,76 millions

Quatre. Grand Theft Auto: Vice City: 9,61 millions

5. Final Fantasy X: 8 millions

6. Grand Theft Auto III: 8 millions

sept. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: 7 millions

8. Final Fantasy XII: 6 millions

9. Tekken 5: 6 millions

dix. Kingdom Hearts: 4,78 millions (5,9 millions si l’on ajoute les versions Kingdom Hearts Final Mix et Ultimate Hits)

Onze. Dieu de la guerre: 4,61 millions

12. Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King: 4,44 millions

13. Madden NFL 2005: 4,35 millions

14. God of War II: 4,24 millions

quinze. Jak and Daxter: The Precursor Legacy: 4,2 millions

16. Final Fantasy X-2: 4,06 millions

17. EyeToy: Jouer: 4 millions

18. Madden NFL 2004: 3,95 millions

19. Kingdom Hearts II: 3,89 millions (4 millions si l’on ajoute les versions Kingdom Hearts II Final Mix + et Ultimate Hits)

vingt. Madden NFL 06: 3,77 millions