Sony a publié une nouvelle mise à jour pour le firmware de la PlayStation 3, version 4.87. Officiellement, il ne comprend que la description habituelle des «améliorations de performances» et pour une console qui a fait ses débuts au Japon en 2006, ne vous attendez pas à beaucoup de nouvelles en termes de fonctions. Cependant, la communauté a constaté qu’en dehors de certains changements de sécurité, elle les clés ont été mises à jour pour assurer la compatibilité avec les derniers films Blu-ray mis sur le marché, quelque chose d’utile pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité de la console, lancée il y a maintenant deux générations -PS5 sortira en Espagne le 19 novembre-.

La PlayStation 3 a été lancée en Espagne en 2007 et a atteint 87,4 millions de consoles vendues. Nous avons appris l’année dernière que le plan initial était de lancer la console en 2005, mais une pièce de 0,05 $ a fait ses débuts il y a un an: une diode laser Blu-Ray. Ce lecteur servait à augmenter le stockage sur disque, à réduire la compression vidéo et sonore, et faisait partie de la stratégie de Sony pour concurrencer le HD DVD., l’autre format qui peinait à devenir le successeur du DVD. Cependant, le retard a également obligé les développeurs à prendre plus de temps pour adapter leur technologie à l’architecture particulière de la console, entraînant un démarrage lent du support logiciel. De plus, le prix de lancement, 599 euros, était prohibitif pour de nombreux joueurs.

Mises à jour PS5

La PS5 a reçu plusieurs mises à jour du firmware au cours des dernières semaines pour corriger certains bogues qui pourraient être rencontrés avec les jeux ou le système, et on s’attend à ce que vous continuiez à en recevoir davantage dans les semaines à venir. La version 20.02-02.26.00 corrige, selon Sony, un problème où les versions de disque des jeux installés étaient parfois supprimés, et résout un problème qui empêchait la manette sans fil PS5 de se charger en mode veille pendant être connecté au port USB Type-A à l’avant de la PS5 avec le câble USB inclus dans certaines consoles.