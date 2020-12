Sony Playstation 5 :

Les joueurs de PS4 et PS5 tu peux en profiter week-end d’accès gratuit au multijoueur en ligne de tous ces jeux qui nécessitent généralement un abonnement à PS Plus pour cela. Cela a été annoncé par PlayStation Espagne, précisant que cette promotion sera prolongée de demain, samedi 19 décembre à 00h01 au dimanche 20 décembre à 23h59 (heure locale).

C’est une offre disponible pour tous les utilisateurs de PS4 et PS5, donc ce week-end ils peuvent essayer le mode multijoueur des jeux tels que FIFA 21, Call of Duty: Black Ops Cold War et Grand Theft Auto V, même s’il faut se rappeler que dans le cas de ce dernier titre, il sera possible de jouer gratuitement dans son mode GTA Online sans avoir besoin de PS Plus jusqu’au 30 décembre à l’occasion du lancement de Golpe a Cayo Perico, sa dernière mise à jour majeure.

PS Plus, l’abonnement qui vous permet de jouer en ligne sur PS4 et PS5

PS Plus est un service de jeu en ligne qui vous permet d’accéder aux fonctionnalités en ligne de la plupart des jeux PS4 et PS5 qui en ont. Les utilisateurs abonnés peuvent jouer à des jeux multijoueurs en ligne, tandis que ceux qui n’ont pas d’abonnement payant ne peuvent pas y accéder – sauf pour des offres comme celles-ci, évidemment. En Espagne, l’abonnement à PS Plus Il a un prix officiel de 8,99 par mois, bien qu’il existe également des abonnements trimestriels pour 24,99 et annuels pour 59,99.

En plus de donner accès au jeu en ligne, Les membres PS Plus reçoivent également plusieurs jeux gratuits par mois. En décembre de cette année, les titres choisis ont été Just Cause 4, Rocket Arena, Worms Rumble et Melbits World. De plus, les propriétaires de PS5 ont reçu un jeu gratuit supplémentaire, Bugsnax, ainsi qu’un accès à Collection PS Plus, une sélection de titres PS4 qui ont défini la génération précédente; Vous pouvez voir la liste complète ici.