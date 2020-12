Sony Playstation 5 :

Sony n’a pas encore annoncé de données officielles sur les ventes de PlayStation 5, mais Digitimes a mis les premiers chiffres pour la console. Selon un élément de paiement, Sony aura distribué 3,4 millions de PS5 au cours de ses quatre premières semaines, un record pour PlayStation. Tout au long de 2021, ils s’attendent à une augmentation de la production et, tout au long de l’année, la PS5 pourrait atteindre entre 16,8 et 18 millions d’unités. La PS5 a été lancée aux États-Unis le 12 novembre et en Espagne – et dans le reste de l’Europe – le 19 novembre.

Digitimes rapporte que Sony a expédié 3,4 millions de PS5 au cours de ses 4 premières semaines, le plus haut jamais enregistré pour un PS. Ils disent également que 2021 verra 16,8-18 millions de PS5 expédiés après une montée en puissance du flux d’approvisionnement, avec plus d’unités réservées pour l’Asie à partir de janvier. Paywall: https://t.co/VzhPAAUMsW (Oui, je suis abonné) – Dr Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) 29 décembre 2020

A partir de janvier il y aura plus de consoles réservées à l’Asie et David Gibson commente l’article qui, si Digitimes n’est pas toujours fiable, seulement 220000 consoles sur 3,4 millions seront arrivées au Japon, quelque chose qui explique la difficulté d’obtenir une de ces PS5 dans le pays. Nous vous rappelons que la PS4 n’a pas eu de lancement simultané avec d’autres territoires, mais qu’elle est arrivée trois mois plus tard que l’Occident.

Digitimes n’est pas toujours le plus fiable, mais s’il est correct, le Japon avait 0,22 m de la PS5 de 3,4 m au cours des 4 premières semaines. Pas étonnant que cela ait été difficile à trouver! 17-18m expédiés pour l’année prochaine est un peu plus élevé que mes 15m, mais comme le rapporte Bloomberg, il y a des problèmes de rendement de production de puces. https://t.co/mJBWPkDGHi – David Gibson (@gibbogame) 29 décembre 2020

Début 2014, Sony a annoncé lors du Consumer Electronics Show que 4,5 millions de PS4 ont été vendues – 4,2 millions à des utilisateurs fin 2013 – mais nous ne savons pas si l’entreprise révélera les chiffres en CES 2021, qui se déroule du 11 au 14 janvier au format numérique, en raison de problèmes avec le coronavirus.

Vendu partout dans le monde

Les chiffres de vente dépendront de la production que Sony pourra réaliser. Chaque nouveau lot se vend en quelques minutes, ce qui ne l’a pas empêché de réaliser des revenus records au lancement d’une console. En Espagne, elle a vendu 43 000 unités la première semaine, toutes avec réservation ou achat en ligne, 2 300 la deuxième semaine et environ 18 000 unités lors de la deuxième expédition en décembre. La pénurie inégale de spéculation de la part de groupes organisés qui, dans certains pays, ont réalisé plusieurs milliers de consoles, oblige les politiciens britanniques à demander une législation qui empêche la revente de ce type de produits à des prix manifestement bien supérieurs au prix de détail. public recommandé.