Sony Playstation 5 :

Aujourd’hui, nous vous apportons quelques chiffres de ventes en Espagne très spécial, ceux de nouvelles consoles de Microsoft et Sony, qui a fait ses débuts les 10 et 19 novembre. Xbox Series X / S est vieux 14100 unités dans sa première semaine de vente dans notre pays, en ajoutant les deux modèles, et Playstation 5 43 000 unités, en ajoutant également les modèles normaux et numériques. Comme vous le savez, à la fois dans le cas de la PS5 et de la série X les deux sont complètement épuisés, ils ont donc vendu tout leur stock de lancement. Un deuxième envoi de consoles arrivera de PS5 vers le 15 décembre, bien qu’elles soient toutes réservées et ne puissent pas être achetées davantage pour le moment, et la Xbox Series X est inconnue exactement quand il y en aura plus, bien que d’autres unités devraient arriver en janvier. La Xbox Series S disposait de certaines unités dans les magasins, même si pour le moment il est également difficile à trouver. Nous allons analyser toutes ces données de ventes en détail.

PS5 est le meilleur lancement d’une console de bureau Sony en Espagne

Il y a quelques jours, Sony a déclaré que la PS5 avait eu le meilleur lancement de l’histoire de la PlayStation, et dans notre pays, la même chose s’est également produite, bien qu’avec une nuance curieuse, comme nous l’expliquerons maintenant. Ils ont été vendus dans leur première semaine 43 000 PlayStation 5, desquelles 38000 sont du modèle normal, celui avec un lecteur de disque et coûte 500 euros, et 5000 de la maquette numérique, qui coûte 400 euros et n’a pas de lecteur de disque. Ainsi, nous pouvons avec une énorme différence que le modèle normal avec un lecteur de disque est le modèle prédominant, le numérique ayant une part de marché beaucoup plus petite, ce que nous verrons s’il change à mesure que la génération avance.

Pour mettre ces chiffres en contexte, voyons à quoi ressemblait le lancement des précédentes consoles PlayStation lors de leur première semaine en Espagne:

PS2: 40000 unités (24 novembre 2000)PS3: 35000 unités (23 mars 2007)PS4: 38000 unités (29 novembre 2013)

Nous n’avons pas les données de la première PlayStation, mais compte tenu du fait que c’était la première incursion de Sony dans le monde des jeux vidéo et qu’il avait un prix très élevé au début, il s’agissait sûrement de chiffres très discrets. Le cas de la PlayStation 2 est curieux car il est très similaire à ce qui s’est passé avec la PS5, toutes les consoles mises en vente étaient réservées depuis des mois et ne pouvaient donc pas être achetées en magasin normalement dans ses premiers jours.

Comme nous l’avons dit au début, PS5 est le meilleur lancement d’une console de bureau de Sony dans notre Espagne, mais pas de l’histoire de PlayStation, car c’est un honneur qu’elle a PSP, la première console portable de la société mise en vente le 1er septembre 2005 et vendue au cours de sa première semaine 54200 unités.

Comme vous pouvez le voir, bien qu’ils aient mis plus d’unités en vente que jamais au cours de leur première semaine, le sentiment de pénurie est également plus grand que jamais, et La PS5 est devenue un objet très convoité ce Noël, certains faisant leur août particulier en revente, indiquant que le succès de PlayStation dans notre pays n’a cessé de croître avec chaque nouvelle génération de consoles.

La Xbox Series X / S a eu un lancement très similaire à celui des précédentes consoles Microsoft en Espagne

Microsoft a fait un pari de génération très nouveau, mettant en vente en même temps deux modèles de puissance et de prix différents (500 et 300 euros), qui se sont vendus à 14.100 unités lors de leur première semaine en Espagne, dont Xbox Series X a vendu 10500 unités, épuisant complètement son stock, et Unités Xbox Series S 3600, avec quelques unités restant dans les magasins, ce qui sera de plus en plus difficile à trouver à l’approche de Noël.

Avec ces données, nous avons un lancement étonnamment similaire à celui de la précédente Xbox dans notre pays, comme vous allez le voir ensuite, bien que nous ne disposions pas des données de la première console Microsoft:

Xbox 360: 14 900 unités (2 décembre 2005)Xbox One: 15000 unités (22 novembre 2013)

Comme ceux d’entre vous qui suivent habituellement les chiffres de vente en Espagne le savent déjà, la part de marché de la Xbox est très faible par rapport à celle de PlayStation et de Nintendo, et on peut dire sans aucun doute qu’elle a été un bon lancement pour Xbox Series X / S, car il y a toujours une forte demande pour la console, et les quelques unités qui arriveront dans les semaines à venir continueront d’être épuisées.

Dans une année aussi mouvementée que celle que nous avons eue, il était clair que le lancement d’une nouvelle génération de consoles n’allait pas non plus être très normal, et pour le moment, nous sommes confrontés à la situation particulière dans laquelle Qui veut acheter une PS5 ou une Série X ce Noël ne pourra pas, du moins pour le moment, même si nous ne pensons pas que la situation changera beaucoup sauf surprise de dernière minute. Chez Vandal, nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passe à cet égard, et dans les prochains jours, nous vous proposerons également les ventes de jeux des nouvelles consoles.