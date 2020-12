Sony Playstation 5 :

Nous continuons notre examen de ventes de jeux au format physique en Espagne, cette fois avec la semaine de 30 novembre au 6 décembre, dans lequel FIFA 21 sur PS4 était à nouveau le jeu le plus vendu, et Nintendo Switch, la console la plus vendue, malgré l’arrivée d’un deuxième lot de PS5.

Semaine de vente 49: du 30 novembre au 6 décembre

1. FIFA 21 (PS4)

2. Animal Crossing: Nouveaux horizons (Switch)

3. Minecraft (commutateur)

4. Super Mario 3D All-Stars (Switch)

5. Just Dance 2021 (Switch)

6. Grand Theft Auto V (PS4)

7. Hyrule Warriors: Age of Cataclysm (Switch)

8. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

9. Spider-Man Miles Morales (PS4)

10. Fortnite: le dernier rire (PS4)

Le deuxième lot de PS5

PlayStation 5 a vendu 43000 unités dans sa première semaine en Espagne après avoir épuisé tout son stock, 2300 unités dans la deuxième, et dans cette troisième semaine un second lot consoles en Espagne, vente 17650 unités, 15 700 pour le modèle disque et 1950 pour le numérique. Cette même semaine, les réserves d’un troisième envoi ont été ouvertes, qui devrait arriver le 18 décembre.

Malgré ce chiffre, la console la plus vendue de la semaine était à nouveau Nintendo Switch avec plus de 25 000 unités, après en avoir vendu environ 50 000 la semaine précédant le Black Friday, ce qui montre qu’elle sera sans aucun doute la console la plus réussie ce Noël. Cette semaine, ils ont également vendu 3200 unités Xbox Series, qui continue de s’égoutter en Espagne, les 1750 Series X et 1450 Series S.

FIFA 21 reste le plus vendu grâce à sa réduction de prix

Comme nous vous l’avons informé hier des soldes du Black Friday, FIFA 21 En abaissant son prix à 40 euros, il a reçu une forte augmentation de ses ventes, qui se sont maintenues la semaine suivante pour devenir le jeu le plus vendu, déjà proche du 270 000 unités dans sa version de PS4.

En deuxième place Animal Crossing: Nouveaux horizons, l’un des grands succès de 2020, qui en Espagne est déjà proche de la 270 000 unités. En troisième position Minecraft pour Switch, l’un des habitués de la liste des best-sellers, qui s’est déjà vendu presque 200 000 unités.

Aucune des nouvelles de cette semaine n’a fait partie du top 10, le plus important étant Immortals Fenyx Rising, le plus récent d’Ubisoft, qui a vendu 2400 unités sur Nintendo Switch, 1000 unités sur PS5, 950 unités sur PS4 et 400 unités sur Xbox.

Devil May Cry 5 Special Edition pour PS5 presque vendu 700 unités, Commandos 2 HD Remaster pour Switch 330 unités et FIFA 21 pour PS5 400 unités. Ce dernier chiffre peut sembler étonnamment bas, mais il faut se rappeler que la version PS4 est gratuite pour passer à la version PS5.