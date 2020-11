Sony Playstation 5 :

Playstation 5 Il est disponible dans les magasins espagnols à partir du 19 novembre. Chez Vandal, nous préparons un Mode d’emploi afin que vous ayez tout prêt avant de commencer à jouer et nous vous avons également proposé la solution aux problèmes les plus courants. Même ainsi, comme avec PS4, la nouvelle machine a parfois des erreurs qui ne sont décrites qu’avec un code d’erreur. Dans cet article, nous allons lister tous les connus (à partir de novembre 2020) et expliquer leur solution.

Erreur WV-109168-5, WV-109166-3, WV-109153-9, WV-109146-1, WV-109145-0, WV-109144-9, WS-116420-4, NW-102650-4, NW -102633-5, NW-102417-5, NW-102315-2, NW-102314-1, NW-102311-8, NW-102308-4, NW-102307-3, NW-102265-6, NW-102261 -2, NW-102254-4, CE-113212-0, CE-108862-5, CE-107520-5 et CE-105799-1

Dans ce cas, il s’agit d’un erreur de connexion avec le PlayStation Network ou le serveur de jeu, ou lorsque la connexion réseau a expiré ou en cas d’erreur de communication. La première étape pour y remédier est de vérifier si le Serveurs PSN sont opérationnels à partir de ce site Web. Si tel est le cas, redémarrez la console et reconfigurez les paramètres réseau.

S’il échoue toujours, essayez réduire la distance entre la PS5 et le routeur. Si les erreurs persistent, essayez de redémarrer le routeur et le modem. Les prochaines étapes à suivre sont de mettre à jour le firmware du routeur (le processus est différent dans chaque fabricant, regardez sur leur site Web) et ouvrez ces ports TCP (80, 443, 3478, 3479, 3480) et UDP (3478, 3479,49152 * 65535); Parfois, pour ouvrir des ports, vous devrez contacter votre compagnie de téléphone.

Il peut également aider à définir un Adresse IP manuellement à partir des paramètres réseau et modifiez temporairement les paramètres DNS en DNS public (certaines entreprises le proposent gratuitement et ouvert).

Erreur WS-116522-7

Cette erreur apparaît lorsque La mise à jour du micrologiciel PS5 échoue à travers l’Internet. Il est recommandé, tout d’abord, de redémarrer la console, de rapprocher le modem et la PS5 au cas où elle serait connectée par un réseau sans fil, et de redémarrer le routeur (avec une attente de cinq minutes entre l’arrêt et l’allumage).

Si vous voyez le code d’erreur se mettre à jour à partir d’un Périphérique de stockage USB, vérifiez que le nom du fichier et l’emplacement d’enregistrement sont corrects. Si vous mettez à jour avec un disque de jeuAssurez-vous que le disque n’a pas d’empreintes digitales, de taches ou de rayures; Si tel est le cas, nettoyez-le avec une peau de chamois pour lunettes ou un chiffon doux.

L’alternative est d’aller à autre méthode de mise à jour. Par exemple, si la mise à jour Internet échoue, essayez la clé USB.

Erreur WS-116521-6, WS-116449-5, WS-116439-4, WS-115338-1, WS-115195-2, WS-115019-7, NP-103117-3, NP-103111-7, NP -103109-4, NP-103107-2, NP-103105-0

Cette erreur apparaît lorsque le le service que vous essayez d’utiliser est en cours de maintenance; Vérifiez le site Web du fournisseur ou du développeur si des tâches de maintenance sont en cours ou s’il y a des pannes temporaires. Sinon, réinitialisez les paramètres de connexion sur PS5 et réessayez la connexion; si cela ne fonctionne toujours pas, redémarrez votre routeur ou modem et attendez cinq minutes. Peut-être que la ligne est temporairement surchargée, auquel cas le la seule option est d’attendre.

Erreur WS-116367-r, WS-116332-6

Cette erreur apparaît lorsque le le compte utilisateur a été suspendu pour des raisons telles que la violation des conditions d’utilisation du PlayStation Network. En bref, c’est banni. Si ce n’est pas le cas, cela peut être dû à une saturation temporaire du réseau ou à une maintenance des serveurs de jeux: pour le savoir, consultez le site Web du développeur ou ses services d’assistance.

Erreur WS-116331-5, WS-116330-4

L’utilisateur ne peut pas accéder au PlayStation Network car son compte est temporairement suspendu pour diverses raisons, telles que la violation des conditions d’utilisation.

Erreur WS-116328-1, NP-102946-2, NP-102945-1, NP-102944-0, CE-108889-4

Ce n’est pas une erreur en soi, mais l’application ou le jeu que vous essayez de démarrer nécessite le dernière version du logiciel système. Pour ce faire, connectez la console à Internet et mettez à jour; le processus peut également être effectué avec un lecteur de stockage USB après avoir téléchargé le logiciel à partir du site Web de Sony ou avec un disque de jeu.

Erreur NW-102638-8

L’erreur apparaît lorsque expire pour se connecter au PlayStation Network. Il est recommandé de vérifier que les paramètres de connexion sur PS5 sont corrects. Si tel est le cas, redémarrez le routeur pendant cinq minutes. En cas d’utilisation d’une connexion sans fil, rapprochez le routeur et la console. Bien sûr, avant de suivre ces étapes, vérifiez l’état du PSN et consultez le site Web du jeu du développeur.

Erreur NP-102955-2

Cette erreur apparaît car le Les informations du compte utilisateur ne sont pas correctes, il est donc possible qu’une série de données différente de celle avec laquelle vous vous êtes enregistré dans la console soit saisie. Par conséquent, veuillez vérifier l’identifiant de connexion du compte ou l’adresse e-mail et le mot de passe.

Erreur NP-102947-3

Le problème est que le la connexion Internet est instable, et par conséquent le fichier de mise à jour que vous recherchez est introuvable. Pour le résoudre, les étapes à suivre sont les suivantes: redémarrez la PS5 et réajustez les paramètres réseau, rapprochez la console du routeur, redémarrez le routeur pendant 5 minutes, et si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, mettez à jour le firmware du routeur. Il se peut que la ligne soit temporairement occupée, la première étape recommandée est donc d’attendre.

Erreur NP-102-942-8

Ce n’est pas une erreur, mais vous avez limité l’accès au jeu ou à l’application en restrictions d’âge. Les paramètres d’âge peuvent être modifiés dans l’application de contrôle parental.

Erreur CE-117722-0

Est due à problèmes de connexion pour jouer dans le cloud les titres d’abonnement PlayStation maintenant. Dans le cas où cette erreur apparaît, la première chose à faire est de vérifier la connexion Internet dans PS Now (un minimum de 5 Mbps est recommandé). Plus tard, redémarrez la console, configurez les paramètres réseau et, si possible et que vous utilisez un réseau sans fil, rapprochez le routeur et la PS5.

L’étape suivante serait de redémarrer le routeur pendant au moins cinq minutes, puis de mettre à jour le micrologiciel du routeur (il s’agit d’un processus différent dans chaque fabricant). L’alternative est, en cas d’abonnement aux jeux PS4 et PS2, les télécharger sur la console pour les jouer. Cela peut également être dû au fait que la ligne est temporairement occupée.

Erreur CE-111161-1, CE-108360-8

Il y a un défaut dans la connexion du Caméra HD ou caméra PlayStation à la PS5. De Sony, ils recommandent, tout d’abord, d’acheter les paramètres de la caméra à partir de la console et de l’utiliser dans une pièce lumineuse. Si vous utilisez une caméra PS avec un adaptateur requis pour PS5, vérifiez l’état de l’adaptateur.