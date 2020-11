Sony Playstation 5 :

Avec la PlayStation 5 déjà dans les maisons de nombreux joueurs espagnols après le lancement de la console le 19 novembre, certains utilisateurs sortiront la machine avec jeux intergénérationnelsc’est-à-dire les titres disponibles pour PS5 et PS4. Il se peut même que le jeu ait commencé sur l’ancienne machine Sony et que vous souhaitiez continuer sur la nouvelle.

UNE gamme de jeux offre une mise à jour gratuite de la PS4 à la PS5, comme c’est le cas des exclusivités Sony (Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure), comme les titres Ubisoft (comme Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion) ) ainsi que d’autres tels que No Man’s Sky et Borderlands 3, entre autres.

Cependant, le la mise à jour n’est pas automatiqueAu lieu de cela, il faut suivre une série d’étapes que nous expliquons ci-dessous et qui varient selon que le jeu est au format physique ou numérique.

Au format physique

Dans ce cas, vous avez évidemment besoin du PS5 avec lecteur de disque. Les étapes sont les suivantes:

1. Connectez-vous avec votre compte sur la console PS5 (ou créez un nouveau compte) .2. Insérez un disque de jeu PS4 compatible.3. Accédez à la zone de jeux et recherchez le titre PS4.4. Sélectionnez l’offre de mise à niveau dans la zone de jeux et examinez-la. Sélectionnez Télécharger pour télécharger le contenu. Dans les cas où la mise à niveau est payante (comme avec l’édition standard de Call of Duty: Black Ops Cold War), la mise à niveau peut être achetée à partir de là. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez jouer au jeu numérique PS5 en insérant le disque de jeu PS4. Pour lire, le disque doit rester dans le système.

Au format numérique

Cela fonctionne avec l’un des deux modèles PS5. Le processus de lecture d’un Jeu numérique PS4 dans sa version améliorée pour PS5 est un peu moins intuitif, car il nécessite l’achat de l’édition PlayStation 5 gratuitement sur le PlayStation Store:

1. Connectez-vous avec votre compte sur la console PS5.2. Recherchez le jeu PS5 dans le PS Store ou dans Rechercher (en haut à droite du menu principal) et sélectionnez-le dans la zone de jeux. Sélectionnez l’offre de mise à niveau dans la zone de jeux et examinez-la.4. Sélectionnez Télécharger (ou l’option d’achat à prix réduit) pour télécharger ou acheter le contenu.5. Une fois le téléchargement terminé, vous pourrez jouer au jeu PS5.