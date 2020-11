Sony Playstation 5 :

Le système d’exploitation de Playstation 5 Il permet partager des jeux achetés sur le PlayStation Network en famille, entre amis et autres utilisateurs. Bien que le processus ne soit pas entièrement intuitif, si vous avez utilisé Système de console principale et console secondaire PlayStation 4, vous n’aurez aucun problème à activer cette fonction, car la procédure est pratiquement la même.

Partagez des jeux PSN avec vos amis et votre famille

Tout d’abord, il est pratique d’expliquer comment cette option fonctionne– Vous pouvez partager votre compte PlayStation Network avec un autre utilisateur afin qu’il l’établisse comme son compte principal et utilise vos jeux vidéo avec son compte PSN ou avec tout autre compte PSN sur cette même console. Oui, pour jouer vos jeux PSN depuis votre console vous devrez être connecté Internet, donc si la connexion tombe ou si les serveurs PSN entrent en maintenance, vous ne pourrez pas accéder à vos jeux.

Le processus suivant devrait définir l’utilisateur avec lequel vous souhaitez partager sur votre console vos jeux. Tout d’abord, vous devez vous connecter au PSN avec votre compte utilisateur. Ensuite, vous devez entrer les paramètres de la console, y accéder “Utilisateurs et comptes” et sélectionnez “Partager la console et jouer hors ligne”.

Lors de l’activation de cette dernière option (vous ne pouvez activer sur une console à la fois), tous les comptes PSN qui se connectent à cette console peuvent accéder à vos jeux. Certains joueurs utilisent cette option pour partager des achats PlayStation Network.

Vous pouvez avoir une PS5 principale et une PS4 principale

Gardez à l’esprit que l’activation de “Partager la console et jouer hors ligne” sur une PS5 n’affecte pas le système des consoles principales et secondaires de PlayStation 4. Autrement dit, vous pouvez avoir une PS4 principale et également une PS5 “principale”. En fait, le système de partage de compte PSN avec cette méthode est le même que sur PS4, mais uniquement avec un changement de nom.

Si vous avez d’autres questions sur PlayStation 5, comme le processus de mise à jour des jeux PS4 vers votre version PS5 ou s’il est préférable de le mettre verticalement ou horizontalement, nous vous recommandons de visiter notre guide de la console.