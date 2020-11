Sony Playstation 5 :

Playstation 5 Il est déjà parmi nous, et avec lui, une interface totalement nouvelle conçue sur la base du menu PS4, il est donc assez facile de trouver toutes les options auxquelles nous sommes habitués. Cependant, maintenant le magasin numérique Le PlayStation Store est intégré au menu principales, par conséquent, des activités communes telles que utiliser les codes de jeu, les codes d’abonnement PlayStation Plus et d’autres peuvent nécessiter des explications; c’est pour ça que nous sommes.

1. La première étape consiste à accéder à PS Store, situé à gauche du menu principal 2. Une fois sur son icône, cliquez une fois vers le bas sur la traverse ou le levier gauche pour accéder au PlayStation Store.3. Maintenant nous pressons L1 ou R1 pour faire défiler le menu supérieur, où il est dit Nouveau, Collections, Abonnements et Explorer.

4. Sur la droite, vous verrez quatre icônes: recherche (loupe), liste de souhaits (coeur), jeux dans le panier (panier) et un hommes (trois points). presse “droit” de bouger dans le menu et ouvrez-le.

5. Ici, plusieurs options seront affichées, y compris celles de utiliser le code; Vous pouvez utiliser des jeux de PlayStation 5, PlayStation 4, des abonnements tels que PS Plus et PS Now, ainsi que des objets en jeu, tels que Fortnite V-Bucks, par exemple.

Échangez les codes PS5 en ligne et dans l’application

Le processus est beaucoup plus rapide si vous le faites à partir du navigateur Internet. Pour ce faire, accédez au Version Web du PlayStation Store et connectez-vous. Clique sur le icône à gauche du panier et un menu s’ouvrira avec l’option “Utiliser un code”.

De même, du nouvelle application PlayStation pour les appareils mobiles, c’est aussi simple. Une fois connecté, vous devez toucher Icône PS Store au centre. Plus tard, touchez le menu (les trois lignes) en haut, et vous verrez la possibilité d’utiliser un code, comme nous vous le montrons dans l’image ci-dessous.