Sony Playstation 5 :

Linux a reçu un pilote officiel qui vous permet d’utiliser le DualSense, le contrôleur PS5, sur leurs systèmes d’exploitation. C’est Sony lui-même qui a apparemment publié ce fichier pour rendre le contrôleur de nouvelle génération compatible avec les jeux vidéo qui peuvent être exécutés sur son système open source. Oui, ledit conducteur est toujours en cours d’examen, donc nous basons les utilisateurs ne pourront pas encore le télécharger.

Avec ce pilote, vous pouvez utiliser le DualSense pour jouer pratiquement de la même manière qu’avec n’importe quel autre contrôle, car en plus des contrôles de base, il a également été ajouté compatibilité avec les LED de l’appareil, avec ses capteurs de mouvement, avec le panneau tactile, avec la batterie et avec les vibrations. C’est une compatibilité similaire à ce qui a été récemment publié avec Steam, y compris connectivité via un câble USB ou Bluetooth.

Compatible avec la plupart des plates-formes, sauf PS4

Il existe de plus en plus de systèmes dans lesquels le contrôleur PS5 peut être utilisé, bien que pour le moment ses principales nouveautés restent exclusives à la console nouvelle génération de Sony– Les vibrations hépatiques et les déclencheurs adaptatifs n’ont pas encore été introduits sur d’autres plates-formes telles que PC car, entre autres, cela oblige les développeurs eux-mêmes à adapter leurs jeux comme ils le font pour la version PS5. Nous verrons si à l’avenir ils finissent par pouvoir profiter de ces fonctionnalités également sur l’ordinateur.

Le plus drôle, c’est que si le DualSense peut être utilisé sans problème sur Windows, Linux, Android, iOS et même sur Nintendo Switch via un adaptateur, le contrôleur PS5 toujours pas pris en charge sur PS4. En fait, la PS4 DualShock 4 ne peut pas non plus être utilisée pour jouer à des jeux natifs sur la console nouvelle génération de Sony. C’est vrai, le DualSense s est compatible avec PS3 et vous pouvez le lier en tant que contrôleur Bluetooth supplémentaire pour lire l’intégralité de votre catalogue.