Sony Playstation 5 :

Playstation 5 faire ses débuts dans le passé 19 novembre sur le marché espagnol au prix de 499,99 euros (la version standard) et 399,99 euros (la version numérique sans lecteur de disque). Xbox série x, pour sa part, a été mise en vente le 10 novembre au prix de 499 euros. Cependant, Ces prix sont très éloignés de ceux qui sont gérés dans d’autres parties du monde, où le chiffre monte à 800 dollars. C’est le cas de Brésil, là où la nouvelle console Sony (édition numérique) coûte 580,097 pesos (l’équivalent de 790 dollars). Pour sa part, L’Argentine est l’endroit où la Xbox Series X de Microsoft est vendue la plus chère: jusqu’à 810,77 $ vous devez payer pour cela.

PlayStation 5 et Xbox Series X: mettre la loupe à des prix plus élevés

La signature Paxful, une plateforme de trading Bitcoin, a pris en charge analyser les prix de détail de la version numérique de la PS5 dans plus de 100 pays dans le monde entier, afin de déterminer où la nouvelle console de Sony se vend le plus. La même chose a été faite avec Prix ​​Xbox Series X, la console Microsoft également récemment publiée. De plus, dans leur étude, ils sont chargés de comparer les prix avec salaire mensuel moyen de ces pays, pour découvrir quel est l’effort financier que le consommateur doit consentir pour acquérir la PS5 ou la Xbox Series X.

De cette façon, ils concluent que le pays où la PS5 est le plus vendue est le Brésil, où la console a un prix de 790 $. Si l’on tient compte de ce coût par rapport au salaire mensuel moyen dans ce pays, on constate que un Brésilien devrait dépenser 221,8% de son revenu mensuel pour pouvoir acheter la nouvelle console. Dans Par la console coûte 549425 pesos, environ 748 dollars; tandis que au Chili, il faudrait payer environ 660 dollars (484674 pesos).

Un Brésilien devra dépenser 221,8% de son salaire pour acquérir la PS5

De même, un Chilien moyen devrait dépense 102,1% de votre salaire mensuel moyen pour pouvoir acheter une nouvelle PS5, en tenant compte du fait que le revenu mensuel moyen est d’environ 474 761 pesos. “Cela place le Chili à la 13e place du classement des laissez-passer les moins abordables pour acheter une PS5”, Souligne Paxful. D’autres pays où le prix de la PS5 est également exorbitant sont Afrique du Sud, là où la PS5 coûte 652,24 $; ou La Colombie, où nous devrons payer 605,33 $, une dépense qui représentera 191% de notre salaire.

D’un autre côté, Argentine C’est le pays où le plus cher Xbox série x: coûte jusqu’à 810,77 $, ce qui signifie que un Argentin devra allouer 182,9% de son salaire pour acquérir cette console. Suis-le dinde, où il est vendu pour 603,81 $; et Maroc en troisième position, au prix de 594,22 $. Si nous nous basons sur les salaires moyens de chaque pays, La série X est plus exigeante sur le salaire en Egypte, où nécessite 189,3% du salaire moyen d’un citoyen, coûtant la console 420,61 $.

Pour mener à bien cette étude, Paxful a été en charge de la collecte et analyser les prix de détail de la version numérique de la PS5 provenant de diverses sources, y compris les sites Web officiels de marques et les magasins en ligne régionaux Vous pouvez consulter le rapport en visitant son site Web au lien suivant.