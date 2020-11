Sony Playstation 5 :

Grâce à PlayStation 5 et Xbox Series X sont déjà en vente dans les magasins espagnols, il devient plus facile de voir de nouvelles comparaisons entre les caractéristiques des deux consoles de nouvelle génération, et probablement l’un des plus frappants est le fait que plusieurs jeux de La Xbox One voit ses performances augmentées à 120 images par seconde dans la série X, tandis que celles de la PS4 dans la PS5 atteignent au maximum 60 fps.

Les différences de rétrocompatibilité PS5 et Xbox Series X / S

Depuis Eurogamer, ils ont voulu savoir pourquoi cela était dû et c’est pourquoi ils ont contacté Psyonix, le studio qui a créé Rocket League, l’un de ces jeux qui tourne à 120 fps sur Xbox Series X mais seulement à 60 sur PS5.

Comme ils l’ont détaillé depuis l’étude, est due à la façon dont la compatibilité descendante des deux consoles est conçue. Dans le cas de la Xbox Series X / S Ils n’avaient qu’à ajouter “un petit patch” pour atteindre 120 ips, alors que s’ils veulent obtenir le même résultat sur PS5, ils devraient créer une toute nouvelle version native conçu pour la console Sony. De toute évidence, avec les ressources de l’étude, ce dernier n’a pas été possible.

C’est quelque chose qui a également confirmé Richard Leadbetter de Digital Foundry, qui assure que “Sony limite désormais la prise en charge de 120 Hz aux jeux spécialement conçus pour PS5, ce qui signifie que les jeux PS4 “ améliorés ” tels que Rocket League et Call of Duty: Warzone ne peuvent pas implémenter cette fonctionnalité. En théorie, Sony devrait pouvoir ajuster cela, mais cela demanderait beaucoup de travail, donc la balle est maintenant dans le camp de Sony. “

Comme vous pouvez l’imaginer Sony n’a pas fait de commentaires à ce sujet, il faut donc attendre qu’il finisse d’annoncer quelque chose de plus ou moins officiellement pour savoir si nous pouvons enfin profiter des jeux PS4 sur PS4 à 120 fps.