Sony Playstation 5 :

PlayStation Espagne première dans la nuit du jeudi 19 novembre, jour du lancement de PlayStation 5 dans notre pays, le court-métrage publicitaire Accès illimité. Le spot, de quelque chose de plus que 16 minutes, a des personnalités et des stars de différents domaines: streaming, youtubeurs, athlètes, comédiens, réalisateurs de films, acteurs de la voix et plus encore.

La vidéo raconte les mésaventures des youtubeurs ElRubius et Mangel dans un événement de test fictif PS5 où Rubius est piégé à l’intérieur de la console. Là, il rencontre un groupe de personnalités qui font fonctionner la machine: Josep Pedrerol, Gema Hassen-Bey, Carolina Marn, Juan Lebrn, Javier Fernndez, Amaya Valdemoro, TheGrefg, Marc Gasol, Lucas Ordez, Melo Moreno, Michelle Jenner, Joaqun Reyes, Vegetta777, Jorge Luengo, ampèremètre, ILLOJUAN, Alba Horcajuelo, Santiago Segura, Grison, David Broncano, El LAngui, Arkano, Claudio Serrano, Willyrex, Revenant, Outconsumer, Loulogio, Ibai Llanos, Koke, DjMariio, Borja Iglesias, Graveser et Laurix.

La campagne est l’une des actions promotionnelles les plus ambitieuses de l’histoire du marketing des jeux vidéo dans notre pays; C’est une production du peuple madrilène de NOOB Studios. Le 24 novembre, un autre événement promotionnel aura lieu à Twitch de la main de PlayStation Espagne et Netflix: Jaume Balaguer (REC) a dirigé le streamer et excaster Ibai Llanos dans un unboxing (“UNB[IBAI]XING “) de PS5.

Un live sur Twitch qui n’est pas ce qu’il semble et un déballage très spécial pour @IbaiLlanos. Nous présentons #UnboxingIbai, un court-métrage de @PlayStationEs et @NetflixES réalisé par @jbalaguero. Sortie le 24 novembre. # PS5 pic.twitter.com/kXxVbZGibJ— PlayStation Espaa (@PlayStationES) 9 novembre 2020

La PS5 est épuisée en Espagne, mais d’autres unités arriveront

Après une semaine disponible dans sept pays, La PlayStation 5 a été mise en vente hier en Espagne et le reste des régions où il n’avait pas encore été créé. Tout au long de la matinée, plusieurs boutiques en ligne ont reconstitué un stock limité de la console, épuisée presque immédiatement, qui ne sera livrée qu’en décembre. Malgré le manque d’approvisionnement, Sony Interactive Entertainment a promis qu’il y aura plus d’unités de la machine avant et après Noël. Nos sources ont assuré que plus de consoles peuvent être réservées la semaine prochaine.