Sony Playstation 5 :

Sony continue de travailler à faire de l’expérience Playstation 5 est aussi satisfaisant que possible pour les joueurs. La console, qui a atteint le marché espagnol dans le passé 19 novembre, a reçu aujourd’hui le mise à jour 20.02-02.26-00 avec laquelle l’entreprise cherche améliorer les performances de la console. Son poids est 886 Mo, de la même taille que le patch de la semaine dernière. On espère, à son tour, que cette mise à jour servira à résoudre certains problèmes techniques auxquels les utilisateurs continuent de faire face.

PlayStation 5: la mise à jour 20.02-02.26-00

La semaine dernière, coïncidant avec les débuts de Playstation 5 Dans le monde entier, Sony a mis en œuvre la mise à jour du système 20.02-02.25.00. Quelques jours plus tard, la société note à nouveau un autre patch: cette fois, tout ce qu’ils mentionnent, c’est que servent à améliorer les performances de la console, et d’autres détails sont inconnus pour le moment. Vous pouvez jeter un oeil à les brèves notes proposé par la mise à jour, grâce à la capture fournie par WCCFTech que nous vous laissons ci-dessous:

“Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système“est la seule chose sur laquelle pointe la description du patch 20.02-02.26-00. Une fois de plus le poids du patch n’est à nouveau que de 886 Mo. En revanche, les joueurs espèrent que cette mise à jour résoudre certains des problèmes techniques que certains joueurs continuent de souffrir, comme les pannes de console. La mise à jour précédente était censée résoudre certains de ces problèmes, mais pas tous. Quand on connaît plus de détails à ce sujet, nous vous offrirons toutes les informations.

PlayStation 5 en Espagne: où la trouver?

Problèmes de stock PlayStation 5 Ils ne sont pas un mystère, et chez Vandal nous avons voulu remédier à cette situation en répondant aux questions les plus fréquemment posées par les joueurs. Dans GAME, ils soutiennent que le deuxième envoi de consoles arrivera approximativement 15 décembre aux joueurs; de Sony, ils ne savent pas quand il y aura à nouveau PlayStation 5. Jim Ryan, le chef d’entreprise, note que “il y aura plus de consoles” avant et après Noël.