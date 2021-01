Sony Playstation 5 :

Playstation 5 aura vendu un total de 3,4 millions d’unités au cours de ses quatre premières semaines, un chiffre que des médias comme Digitimes décrivent comme étant “rcord” pour la marque PlayStation. Cependant, des problèmes d’approvisionnement et des ruptures de stock auraient signifié que la marque enregistrera des chiffres de vente très bas au Japon. L’analyste Hideki yasuda of Ace Economic Research Institute note que Sony “ne prend pas le Japon au sérieux”. La PS5 a fait ses débuts aux États-Unis le 12 novembre, en Espagne et sur le marché européen le 19 novembre.

PlayStation 5 et ses performances au Japon

Bien que Sony n’ait pas annoncé de données de ventes officielles, le magazine japonais Famitsu (via GamesIndustry Japan) a révélé comment les ventes de sortie de la PS5 se sont déroulées, ce qui fait écho. Institut de recherche économique Ace: ils soulignent que La PS5 a vendu environ 240000 unités au Japon au cours de ses six premières semaines disponibilité. Une information trouvée en dessous des performances d’une console PlayStation pendant la même période dans le pays japonais – sauf pour les PSP -.

Yasuda a indiqué que ces chiffres de vente montrent que “Sony ne prend pas le Japon au sérieux” et que la marque PlayStation “est en déclin décisif” dans le pays d’origine de l’entreprise. En ce sens, l’analyste a écrit ce qui suit (selon une traduction fournie par ResetEra): “Les ventes totales de 240 000 ventes sont de loin les plus faibles de l’histoire des consoles de salon PlayStation”a écrit l’analyste. “Si cela continue, les ventes à vie de la PS5 pourraient se terminer à moins de la moitié de celles de la PS4.”

“Sony ne prend pas le Japon au sérieux”

En écho au graphisme du magazine Famitsu, que nous avons laissé sur ces lignes et affiche les chiffres de vente de lancement des différentes consoles, Yasuda ajoute ce qui suit: “Sur la base de ce graphique, pouvez-vous vraiment sentir que Sony a des plans pour réussir sur le marché japonais? Ace Economic Research Institute ne peut pas le voir. “

Alors que Yasuda soutient que la sortie initiale de la PlayStation 5 au Japon était limitée, en raison de problèmes de production, indique également que les performances de la console en magasin sont préoccupantes. “Les premières tendances PS5 ont montré que la marque PlayStation au Japon est en déclin décisif, et de l’Institut de recherche économique Ace, nous ne pouvons pas nous empêcher d’être déçus. “

“La marque PlayStation au Japon est en déclin décisif”

Yasuda a conclu: “Compte tenu de la situation actuelle, où Sony n’a pas expédié suffisamment de PS5 au Japon pour la saison des achats de fin d’année, Nous ne pouvons pas nous empêcher d’être profondément préoccupés par l’avenir du marché PlayStation au Japon.La vérité est que, bien que les chiffres traités par Digitimes ne soient pas toujours fiables, l’analyste David Gibson a déclaré que Seulement environ 220000 consoles sont arrivées au Japon sur les 3,4 millions d’unités vendues, ce qui expliquerait les faibles ventes de PS5 dans la région. “Pas étonnant qu’il ait été difficile d’en trouver un!”Gibson a exprimé en référence à la pénurie de PS5 dans les magasins japonais.

En réalité, Sony a vendu pratiquement tout ce qui a atteint les magasins, s’il est vrai qu’il a vendu ces 240 000 unités qui pointaient de Famitsu. Il convient également de noter que, dans le cas de la PS4, il a atteint l’Occident avant et trois mois plus tard, il a été lancé au Japon. Avec PS5, cependant, les débuts ont été mondiaux et cela a également rendu difficile l’obtention de l’une des consoles. Reste à découvrir si Sony révèle les chiffres de vente de la PS5 au CES 2021, qui se déroulera du 11 au 14 janvier numériquement.