Sony Playstation 5 :

Playstation 5 a attiré l’attention pour son énorme structure, épicée de ces ailerons qui lui donner un look moderne et un design renouvelé. C’est t disponible en Espagne – bien qu’avec des problèmes de stock – depuis le 19 novembre dernier, et a déjà battu des records de ventes et de revenus aux États-Unis. Cependant, malgré ces réalisations, il semble que les dirigeants de PlayStation eux-mêmes ne savent pas clairement comment positionner la plate-forme pour jouer. C’est le cas de Hermen Hulst, Directeur de Worldwide Studios pour PlayStation et co-fondateur de Guerilla Games.

Le dernier dimanche, Hermen Hulst a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux … qu’il a rapidement supprimée, après les utilisateurs mettront en évidence la façon dont il a placé la console PlayStation 5. Hulst a de nouveau téléchargé la vidéo, mais cette fois avec la plate-forme hors caméra. Il est à noter que la PS5 est accompagnée d’un support qui nous permet placez-le verticalement ou horizontalement, avec le lecteur de disque au bas de la console. Sans ce support, la console peut souffrir de problèmes d’équilibre et peut tomber. Cependant, Hulst l’avait renversé: horizontal, et avec le lecteur de disque sur le dessus.

Ce même lundi matin, la publication de Hulst avait déjà suscité l’apparition d’un fil dans le forum Resetera où il y avait eu un débat intense à ce sujet. «J’aurais dû l’admettre au lieu de l’effacer. C’est amusant et finalement inoffensif., a écrit un utilisateur. “Peut-être qu’il a une PS5 défectueuse, alors il l’a retournée pour que les jeux fonctionnent, de la même manière que la PS1 tourne”, a plaisanté un autre utilisateur.

La PS5 à l’envers a été supprimée 😅 pic.twitter.com/JzoQvEd3oC— Ninzolow (@ninzolow) 13 décembre 2020

“Peut-être que vous avez une PS5 défectueuse”

Sur Twitter, d’autres utilisateurs ont également réfléchi à ceci: “Tous ceux qui travaillent sur la console devraient le savoir … Cadres déconnectés du produit qu’ils proposent“dit @ alejofox10. D’autres joueurs ont tenté, pour leur part, de voir le côté positif: “En fait, il est plus facile de sortir le disque de la console de cette façon.”, a pointé @AdamHarrop.

En fait, conformément à ce commentaire, un autre utilisateur de Resetera a souligné que le fait que la console Hulst était à l’envers met en évidence “un problème de conception” sur le matériel PS5. “Sauf si vous l’avez au niveau des yeux ou au-dessus du niveau des yeux, la “ lèvre ” de la PS5 rend pratiquement impossible l’insertion d’un disque“.