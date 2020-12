Sony Playstation 5 :

PlayStation vient de publier un nouveau vidéo dans lequel il fait un examen complet de Jeux PS5Ainsi que ceux qui sont déjà disponibles, tels que Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls Remake et Sackboy: Une aventure en grand, ainsi que ceux qui arriveront l’année prochaine comme Horizon 2: Forbidden West, Gran Turismo 7 et Ratchet & Clank: Rift Apart.

Le Project Athia de Square Enix sera exclusif à PS5 pendant 2 ans sur consoles

L’un des détails les plus intéressants que cette vidéo nous laisse est que détaille la durée de plusieurs des exclusivités tiers sur PS5, comme c’est le cas avec les jeux Bethesda Deathloop, le nouvel Arkane, et GhostWire: Tokyo, le nouveau Tango Gameworks, le studio Shinji Mikami, qui sortira sur PC mais n’atteindra pas d’autres consoles pendant au moins un an.

La nouveauté nous est laissée par Project Athia, une nouvelle aventure Square Enix qui utilise le moteur graphique Moteur lumineux, le même que Final Fantasy XV, et qu’il atteindra également PC mais sera exclusif à PS5 sur consoles pendant au moins 2 ans.

Moins dans le cas de ce dernier, le reste des jeux sortira en 2021, bien que cette fois ils n’ont pas osé donner une fenêtre de lancement. Dans une vidéo sortie début novembre, Sony a placé Ratchet & Clank: Rift Apart et Gran Turismo 7 pour le premier semestre 2021, et Horizon 2: Forbidden West pour la seconde moitié, mais comme vous pouvez le voir ci-dessous Ils ont mis à jour cette vidéo et ne mentionnent plus de fenêtre de lancement pour GT7.

Pour le moment, le premier grand jeu PlayStation à sortir l’année prochaine, tout indique qu’il s’agit de Ratchet & Clank, dont ils ont confirmé qu’il arrivera au cours des premiers mois de la console. Il y a quelques heures, des déclarations de Jim Ryan, responsable de PlayStation, qui a déclaré que les grands jeux de la PS5 arriveraient avant dans le cas de la PS4. Vous aurez également remarqué que dans cette nouvelle vidéo que non mentionné ou montré God of War: Ragnarok, qui, lors de son annonce, devait arriver en 2021, mais c’est peut-être parce qu’il n’y a tout simplement rien à montrer car il a été annoncé ne montrant qu’un logo.

Si vous faites partie des utilisateurs chanceux qui possèdent déjà une PS5, vous pouvez consulter notre guide de conseils sur la nouvelle console Sony; Si ce n’est pas le cas, vous devrez attendre l’ouverture de nouvelles réserves, comme cela s’est produit la semaine dernière, avec une troisième expédition prévue pour le 19 décembre, même si comme cela s’est produit avec la seconde, elle pourrait être avancée.