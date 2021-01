Sony Playstation 5 :

Il existe déjà plusieurs entreprises qui se sont lancées pour commercialiser leur propre étuis personnalisés pour PS5, une console qui reste en vente dans une seule couleur, le blanc, depuis sa sortie le 19 novembre -en Espagne, une semaine plus tôt dans le reste du monde-. Le dernier est Coques CMP, une entreprise qui a maintenant publié de nouveaux modèles avec des couleurs alternatives et montré en vidéo à quoi ils ressemblent dans la vraie vie.

Pour ceux qui connaissent le feuilleton des boîtiers interchangeables PS5, cette société est la même société qui a été forcée par Sony d’arrêter de vendre ce produit: La société a affirmé avoir enfreint le brevet de conception et cette marque, qui s’appelait à l’époque PlateStation 5, a dû changer de nom et a opté pour CustomizeMyPlates. Désormais avec un nom plus commercial, CPM Shells nous montre en vidéo à quoi ressemblent les vrais boîtiers qui peuvent déjà être achetés sur son site Web.

CPM Shells garantit que leurs shells sont désormais légaux

Au fil des mois, l’entreprise se diversifie et propose désormais plus de produits qu’à sa naissance: elle ne vend plus que des boyaux en noir, mais aussi a lancé des variantes en rouge et bleu. Il a également mis en vente nouvelles options de personnalisation pour le DualSense, le contrôleur PS5, et un couvercle pour la bande centrale noire de la console de Sony. Toute une gamme d’accessoires allant de 15 $ pour ces rayures à 69,99 $ pour le pack complet.

La question de nombreux utilisateurs est désormais claire: est-il sûr d’acheter ces boîtiers PS5? Certains ne lui feront pas confiance après que Sony les ait forcés à annuler toutes les réservations de la première course, mais maintenant CPM Shells assure qu’ils se sont adaptés à la légalité, qu’ils n’ont pas utilisé le design du propriétaire et que, en plus, le leur améliore la ventilation de la console.

Si vous êtes intéressé par ces cas vous pouvez les acquérir ici et, en principe, arrivera fin février. D’autres marques comme dbrand ont l’intention de lancer la leur plus tard cette année.