Sony Playstation 5 :

Jeudi dernier, la nouvelle console Sony a été mise en vente en Espagne, Playstation 5, complétant l’arrivée de la nouvelle génération dans notre pays après le lancement de Microsoft Xbox Series X / S 10 novembre dernier.

Avec les deux consoles déjà dans les maisons de nombreux joueurs, chez Vandal nous avons créé un Vidéo de 48 minutes dans laquelle Sal Gonzlez et Jorge Cano discutent des deux systèmes comparer votre puissance, conception, kits de lancement, leurs services, rétrocompatibilité et autres détails pour découvrir les forces et les faiblesses des machines Sony et Microsoft.

Pendant la vidéo, en plus d’écouter le débat entre Jorge et Sal pour essayer de découvrir quelle est la meilleure console, vous pourrez également voir des images des deux plateformes ainsi que gameplay de plusieurs de ses jeux en mouvement. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous:

Deux consoles avec des problèmes de stock

Au-delà de toutes leurs différences, ce qui est désormais clair à la fois avec PS5 comme avec Xbox Series X est que les deux consoles ont des problèmes de stock et sont épuisés dans la plupart des magasins de notre pays, des problèmes de stock qui dureront probablement jusqu’au début de 2021, date à laquelle la demande commencera à se stabiliser et les deux sociétés pourront placer suffisamment de consoles dans les magasins. pour satisfaire tous ceux qui veulent en obtenir un.