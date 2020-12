Sony Playstation 5 :

Tim Schafer, président de Double Fine, a accordé une interview à IGN à l’occasion du vingtième anniversaire du studio et de son premier anniversaire dans le cadre des Xbox Game Studios. Dans cette interview, il a non seulement parlé de Double Fine en tant qu’entreprise, mais il a également eu le temps de révéler les développements dans le développement de Psychonauts 2, un jeu qui sortira sur PS4, Xbox One, Xbox Series X / S et PC tout au long de 2021. .

L’une des choses qui ressort le plus dans cette interview est la arts conceptuels de Psychonauts 2 que Schafer a partagé avec les médias spécialisés. Il y a plusieurs illustrations qui ont été publiées donnant des indices sur les personnages que nous pouvons voir dans le jeu final, ainsi que quelques endroits possibles dans lesquels l’aventure se déroulera. Vous pouvez voir la galerie complète ici.

“2020 n’a pas contribué à accélérer le développement”

Mais le plus intéressant est peut-être la mise à jour sur l’état de développement de Psychonauts 2, un jeu qui a été retardé plusieurs fois et dont nous savons maintenant seulement qu’il sortira l’année prochaine. Dans cette interview Schafer garantit que le développement est déjà entré dans une phase finale dans lequel seuls certains aspects du jeu restent à perfectionner.

“Nous avons déjà à peu près tout dans le jeu et nous nous concentrons sur le polissage des choses qui sont déjà dans le jeu“a expliqué le designer lors de l’interview. Tim Schafer a commenté que, étonnamment à personne, la situation exceptionnelle que le coronavirus a causé cette année n’a rien fait de bon pour le développement: “Certainement 2020 n’a pas aidé à accélérer le développement.”

Par exemple, Schafer a comparé le développement de ce deuxième volet avec celui du premier Psychonauts: “Comme pour le premier jeu, il nous a fallu un certain temps pour trouver les niveaux. Mais maintenant Je me sens très bien avec comment ils ont été“De plus, le concepteur a donné un petit aperçu de quelque chose qui se produira à la fin du jeu:”Il y a quelque chose qui se passe à la fin de Psychonauts 2 que j’avais déjà anticipé il y a de nombreuses années“.

Lors de l’entrevue aucune date de sortie pour Psychonauts 2 n’a été donnéeDonc, comme nous l’avons déjà dit, tout ce que nous savons, c’est que le jeu Double Fine arrivera sur PS4, Xbox One, Xbox Series X / S et PC tout au long de 2021.