Sony Playstation 5 :

Les Game Awards 2020 ont montré la première bande-annonce de The Callisto Protocol, un jeu d’horreur Réalisé par le créateur de Dead Space qui a laissé les fans du genre désireux d’en voir plus. Ce qui n’a pas été précisé dans cette présentation, c’est que ce titre fera partie de l’univers de PlayerUnknown’s Battlegrounds et ne sera pas le seul jeu en charge de la construction d’un Contexte de l’intrigue et un monde pour la propriété intellectuelle de PUBG Corp., puis obtenez un autre jeu avec le même objectif «l’année prochaine», c’est-à-dire en 2022.

L’annonce vient de Kim Chang-han, PDG de Krafton. Cette société sud-coréenne est un conglomérat auquel PUBG Corp., Bluehole (le studio qui a développé PUBG, le MMO TERA et le prochain Ascent: Infinite Realm) et Distance de frappe (l’équipe formée par Gren Schofield pour créer le jeu d’horreur susmentionné). Dans une interview avec Bloomberg, Chang-han affirme qu’un autre jeu “lié à PUBG” arrive sur PC et consoles. “l’année prochaine”.

PUBG Corp. lance une autre bataille royale mobile cette année

En outre, l’exécutif sud-coréen a annoncé qu’un autre jeu battle royale pour les appareils mobiles c’est tout nouveau 2021. L’interview dans le milieu spécialisé dans l’industrie technologique ne porte pas sur les annonces de nouveaux produits, mais sur le IPO de Krafton, dont la valeur est estimée à 27,2 milliards de dollars en ce moment, à la fin de 2021.

Il ne faut pas s’étonner de l’intention de lancer une autre bataille royale pour téléphones et tablettes, car c’est sur ces plateformes que le succès de la saga est le plus pertinent: PUBG Mobile a atteint le 600 millions de joueurs dans le monde entier en juillet 2020. Quant à la version de bureau, à la même période 70 millions d’exemplaires vendus dans le monde entier entre PC et consoles. Récemment, la version console a été mise à jour avec un mode performance qui vous permet de jouer à 60 images par seconde sur PlayStation 5 et Xbox Series X / S.