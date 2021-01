Sony Playstation 5 :

Bien que Fortnite continue de dominer le genre de bataille royale, Battlegrounds de Playerunknown a été celui qui a vraiment popularisé ce type de jeu – des joueurs gratuits sur une carte qui se rétrécit jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’un seul gagnant – à des niveaux inattendus, et a même toujours ses fans inconditionnels. De toute évidence, la licence est très puissante, et nous connaissons déjà un spin-off d’horreur se déroulant 300 ans dans le futur, The Callisto Protocol, qui promet d’être la chose la plus proche d’une suite spirituelle de Dead Space. Il semble que cela ne reste pas là parce que PUBG Corp. prévoit une sorte de suite à PUBG.

La nouvelle a été publiée par le média coréen MTN et diffusée par PlayerIGN, qui souligne la mention de une sorte de suite pour frapper PC, consoles – sans parler des générations – et mobiles. Il n’y a pas beaucoup plus d’informations à ce sujet et bien qu’il ait été interprété comme PUBG 2, il semble plus probable que la société ne veuille pas diviser sa communauté et opte pour une mise à jour 2.0 qui réinvente sa populaire bataille royale, un nouveau départ qui garde cela frais. jeu d’action qui, à de nombreuses reprises, a été critiqué pour ne pas évoluer aussi vite que Fortnite.

#PUBG vient de confirmer qu’ils travaillent sur PUBG 2.0 et PUBG Mobile 2.0 Annonce mondiale bientôt? La chose secrète #ProjectXTRM de l’année dernière était un PUBGM2 depuis le début. Je savais que XTRM était un jeu mobile.

Je n’ai donc pas fait de vidéo de mise à jour dessus. J’étais tellement incliné quand je l’ai appris. pic.twitter.com/50hnX60epv— PlayerIGN (@PlayerIGN) 6 janvier 2021

Le protocole Callisto, dans le même univers que PUBG

Le protocole Callisto donne une tournure à l’image que nous avons de PUBG. C’est une horreur narrative de survie par Glen Schofield, un parent de Dead Space et co-fondateur de Visceral Games et Sledgehammer Games. “Le plus drôle, c’est que je suis entré dans cette histoire quand je suis allé rencontrer les gens de PUBG pour la première fois, et j’ai commencé à parler du protocole Callisto et de la construction d’un studio”, a déclaré Schofield à propos de son titre. “Je vous ai présenté ce jeu et nous avons fait en sorte qu’il s’intègre dans l’histoire de PUBG.”.