L’éditeur 505 Games et le développeur Infinity Plus Two ont annoncé aujourd’hui Puzzle Quest 3, un nouveau jeu de la série qui combine des puzzles et des RPG. Son lancement est prévu pour cette année, mais il n’a pas été précisé quand 2021 arriver. Oui, ce sera un titre libre de jouer qui peut être joué dans PC, iOS et Android ainsi que sur des “plates-formes supplémentaires” qui seront annoncées dans le futur.

Puzzle Quest 3 entend revenir à ses origines en mettant l’accent sur la profondeur de sa mécanique RPG et dans l’intrigue de ses personnages racontés dans des puzzles de style match-3. La proposition de cette saga permet de mener des batailles individuelles dans ces scénarios avec des pièces colorées. Pouvez-vous voir le première bande-annonce de cette nouvelle livraison sous ces lignes.

Une nouvelle livraison avec des surprises mais fidèle à l’original

L’intrigue de ce troisième jeu arriver 500 ans après le jeu original, ce titre publié en 2007, nous conduira à explorer la région d’Etheria pour découvrir ce que le Dragon Rouge cache derrière les derniers mots. L’histoire de ce jeu sera complètement nouvelle et nous permettra de devenir un héros grâce à son système de combat de puzzle remanié.

Le RPG Puzzle Original revient lorsque Puzzle Quest 3 sera lancé plus tard cette année!

⚔️Préparez-vous à vous lancer dans une nouvelle quête légendaire! ⚔️ Restez à jour et suivez notre voyage:

➡️https: //t.co/B1XJLc4R2r

➡️ @ PuzzleQuest3

➡️https: //t.co/HpGmCPiUym # PuzzleQuest3 #PrepareForANewQuest pic.twitter.com/VxWa4cTuC1 PuzzleQuest3 (@ puzzlequest3) 21 janvier 2021

Steve Fawkner, PDG d’Infinity Plus Two et chef de file créatif du projet, s’est déclaré dans un communiqué de presse qu’ils sont “ravis” d’avoir révélé le développement de cette troisième partie après avoir reçu de nombreuses demandes de fans demandant une nouvelle tranche de la saga. Fawkner assure qu’ils travaillent sur la conception de ce nouveau jeu depuis de nombreuses années et qu’il s’agit d’un “équilibre délicat entre le gameplay, l’histoire et la résolution d’énigmes stratégiques”. Il a également avancé que “introduire quelque chose d’inattendu pour attirer à la fois les nouveaux joueurs et les anciens fans. “

La dernier volet de la sagaPuzzle Quest: The Legend Returns est sorti l’année dernière sur Nintendo Switch avec l’intention de rassembler les caractéristiques de la formule originale. Dans notre analyse, nous avons dit d’elle que “bien que ce ne soit plus surprenant comme il y a de nombreuses années, la prémisse de Puzzle Quest est encore assez divertissante et captivante une fois les premières heures passées”.