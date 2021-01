Sony Playstation 5 :

Microsoft a lancé ses consoles de nouvelle génération Xbox série x et Xbox Series S sur le marché mondial, y compris l’Espagne, le 10 novembre. Sauf pour ceux qui réserveraient ces machines avant leur date de sortie, c’est en cours difficile d’en obtenir un en raison de problèmes de stock. Quelque chose de similaire se produit avec la console de nouvelle génération de Sony, la Playstation 5 arrivé dans notre pays le 19 novembre avec une maquette numérique et une autre avec un lecteur Blu-ray: le jour du lancement seuls ceux qui l’ont réservé pouvaient l’acquérir, tandis que le pré-achat de les prochaines séries sont épuisées en quelques minutes face à une demande beaucoup plus élevée que l’offre.

Face à cette situation, que pouvons-nous faire pour être conscient du moment où d’autres unités seront mises en vente de ces consoles et en acquérir une avant de s’envoler des étagères des magasins physiques et en ligne? Bien sûr, chez Vandal, nous vous informons dès qu’une campagne de réservation s’ouvre dans les magasins principaux, mais il arrive parfois qu’un Le portail en ligne réapprovisionne un nombre très limité d’unités épuisées en quelques minutes. Pour découvrir ces cas, il existe des alternatives: des comptes Twitter officiels et des fans aux groupes Telegram, en passant par les listes de diffusion et les extensions pour les navigateurs.

Quand les consoles de nouvelle génération seront-elles en stock? Il y aura plusieurs PS5 jusqu’à fin février

À ce jour, il y a eu trois vagues de précommandes exclusivement sur les boutiques en ligne PlayStation 5: ceux livrés le jour du lancement, ceux qui ont été réservés le jour même et ont commencé à être expédiés début décembre et un troisième qui a été livré au milieu du mois dernier. Dans le cas de Microsoft, certains les magasins physiques et numériques ont remplacé des unités très limitées de Xbox Series X après le jour du lancement. Pendant les jours qui ont suivi le lancement, vous avez pu trouver Xbox Series S sur certaines pages Web et même dans les magasins physiques, et toujours toujours disponible dans divers magasins en ligne.

Depuis Vandal nous avons demandé s’ils savent quand ils prévoient d’avoir plus d’unités pour GAME, PlayStation Espagne et Xbox. Pour le moment, nous n’avons reçu qu’une réponse de ce dernier: “Nous avons vu un demande mondiale écrasante de nos fans pour la prochaine génération de Xbox et nous travaillons sans relâche avec nos partenaires commerciaux pour réapprovisionner le matériel Xbox Dès que possible”.

“En raison de la forte demande, nous savons que la Xbox Series X est difficile à trouver pour le moment, bien que les fans puissent toujours trouver la Xbox Series S, qui offre plusieurs des mêmes fonctionnalités nouvelle génération à un prix plus abordable “, suggèrent Xbox.” Nous espérons que La Xbox Series X est de nouveau disponible bientôt. Pour plus de détails sur la disponibilité sur votre marché, veuillez contacter directement vos magasins locaux », concluent-ils.

Les sources vandales assurent que depuis jusqu’à fin février, les envois de fonds PS5 seront très limités environ tous les 15 jours, mais ils ne connaissent pas l’avenir du stock de consoles Microsoft. Début janvier, la chaîne de magasins espagnole GAME a ouvert un microsite sur son site Web afin que les personnes intéressées par une PS5 avec lecteur puissent s’inscrire et avoir une préférence de réservation lorsque ce modèle de console Sony était disponible, ce pour quoi ils n’ont pas donné de date estimée. Le registre est actuellement fermé.

Il Président Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, s’est excusé avant le lancement de la PS5 pour la pénurie de console, en disant: «Vous pouvez être sûr que nous travaillons très dur pour en avoir une. envoi important sur le marché avant et après NoëlEn ce qui concerne la Xbox Series X / S, Xbox CFO a noté qu’il devrait être difficile de trouver les nouvelles consoles Microsoft avant avril 2021.

Suivi à travers les sites Web des magasins et des plug-ins pour le navigateur

La méthode la plus traditionnelle pour savoir si des consoles sont disponibles est saisir fréquemment les fiches produits des magasins principaux. Bien sûr, c’est aussi la méthode la plus lourde et la plus lourde et il y a toujours la possibilité que vous introduisiez le produit quelques minutes après qu’il ait été épuisé. Même ainsi, nous vous laissons ci-dessous les liens vers les principaux magasins afin que vous les ayez toujours à portée de main.

En plus de vérifier manuellement la disponibilité des magasins, il existe d’autres options. Les magasins tels que GAME et PC Components, entre autres, ont un système de notification pour envoyer des notifications par e-mail lorsque le produit est disponible, mais il peut être de peu d’utilité lorsque les unités disponibles volent dès que le stock est rétabli. Il Le plug-in Camelizer vous permet de recevoir des notifications instantanées dans le navigateur (il est compatible avec Chrome, Edge, Firefox, Safari et Opera) lorsque le produit est disponible sur Amazon; les créateurs du programme prélèvent une commission pour l’achat, mais le prix à l’acheteur est le même. Pour l’utiliser, vous devez lier votre compte Amazon à CamelCamelCamel.

Le Twitter et le télégramme des entreprises, des magasins et des trackers d’offres

Le récit officiel de Twitter de PlayStation Espagne a déjà averti quand ils allaient remplacer les consoles dans les magasins numériques, nous vous recommandons donc de le suivre au cas où vous voudriez acheter une PS5 et faire de même avec le Compte Xbox Espagne si vous souhaitez acheter la Xbox Series X / S. En plus, les magasins en ligne notifient généralement par le même réseau social avant qu’ils n’ouvrent les réservations de nouvelles vagues de consoles, nous avons donc une mauvaise idée de les suivre et activer les notifications push. Ci-dessous, nous listons les comptes Twitter de ces entreprises (Amazon Espagne et Techinn n’ont pas de compte):

En plus des chaînes officielles, il existe Comptes Twitter dédiés à la détection des bonnes affaires et qu’en raison de l’intérêt porté au stock des nouvelles consoles, elles sont également informer la minute quand il y a des unités disponible sur PS5 dans ses deux modèles et sur Xbox Series X / S. Certains d’entre eux sont les suivants:

Enfin, il y a aussi groupes publics du service de messagerie Telegram où vous êtes rapidement informé de la disponibilité des consoles et autres offres:

[Actualizacin 21/01 – 17:05]: Nous avons mis à jour cette actualité pour ajouter la déclaration Xbox.