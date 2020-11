Sony Playstation 5 :

Hogwarts Legacy est le dernier jeu de l’univers Harry Potter pour PS5 et d’autres plates-formes. Voici toutes les clés que l’on pouvait voir dans le premier trailer et à quoi on peut s’attendre du premier jeu Harry Potter pour la nouvelle génération de consoles.

Les fans de Harry Potter ont de la chance, car s’il est vrai qu’il existe de nombreux jeux basés sur l’univers magique créé par JK Rowling, la grande majorité aura beaucoup à envier à Hogwarts Legacy, le nouveau jeu vidéo annoncé lors de la présentation de la PS5. .

Bien que nous n’ayons vu qu’une seule bande-annonce et que sa date de sortie n’ait pas encore été annoncée, on estime qu’elle sera dans le courant de 2021, Nous avons déjà différents indices et indices sur ce qu’il faut faire et voir dans Hogwarts Legacy qui va devenir le premier RPG en monde ouvert basé sur les personnages et les histoires nés des livres de Harry Potter, un vrai régal pour ceux qui ont grandi en lisant et en regardant ses romans et films.

Quand, où et comment

La première chose à dire à propos de l’héritage de Poudlard est que cela n’a pas lieu dans les années 90, lorsque toute l’histoire de Harry Potter se déroule, mais presque 100 ans avant, eh bien le jeu nous mènera à la fin des années 1800 devenir des étudiants du Collège de magie et de sorcellerie du XIXe siècle.

Nous avons donc déjà le quand, le où semble clair, le École de magie de Poudlard, mais cela ne semble être que le cadre principal depuis le monde ouvertNous pourrons sûrement explorer de nombreux autres endroits. Ce n’est que dans la bande-annonce que nous pouvons voir les plans de Hogsmade, la ville magique à côté de l’école, ou la forêt interdite, l’un des endroits les plus mystérieux qui englobe une grande partie des terrains appartenant à Poudlard.

Et comment pouvons-nous profiter de tout cela? Selon le premier synopsis publié par Warner, nous jouerons le rôle d’un étudiant capable de percevoir la magie ancienne qui a “la clé d’un secret qui pourrait détruire le monde magique”, tout en suivant le cours normal d’un étudiant en magie Je veux dire, il choisit sa maison, étudie les potions, joue au Quidditch, etc.

Événements importants survenus en 1800 dans le monde sorcier

Oublions tous les personnages de la saga Harry Potter que nous connaissions jusqu’à présent, puisque pratiquement aucun n’est né en 1800, mais cela ne veut pas dire que des choses intéressantes ne se sont pas produites pendant cette période, comme JK Rowling l’a progressivement révélé à travers des passages décrits dans les romans eux-mêmes ou sur leur site Web Wizarding World où se nourrit l’histoire du monde magique.

Poudlard Express est créé en 1830Bien qu’il faudra plus de 100 ans pour que les plates-formes 9 et 3/4 soient établies (en 1952), sa construction peut être un événement important dans le jeu. Elladora Black est née en 1850, ancêtre de Sirius Black, et connue pour garder les têtes des elfes qui l’avaient servie, elle est aussi la soeur de Phineas Nigellus Black, “le directeur le moins populaire de Poudlard de l’histoire”, selon ses propres termes. propre arrière-arrière petit-fils. Ils peuvent tous deux apparaître comme de jeunes étudiants.

En 1875, la loi a été établie qui interdit aux magiciens mineurs de faire de la magie en dehors de l’école, cela dépend de l’année de début du jeu, nous pourrons voir de jeunes magiciens utiliser leur baguette partout où ils vont et les conséquences de leurs actions.

Albus Dumbledore né en 1881 tandis que son frère Aberfoth et son ennemi Gellert Grindewald l’ont fait en 1883, ce qui pourrait jouer un rôle dans l’introduction de l’un des personnages les plus importants de la saga Harry Potter, puisque le réalisateur commencerait sa formation à l’école en 1892, qui s’inscrit également dans la période établie pour les événements de L’héritage de Poudlard.

En 1891, c’est quand la sœur cadette de Dumbledore, Ariana, est attaquée par des garçons moldus, provoquant la fureur de son père qui est plus tard envoyé à Azkaban pour les tortures auxquelles il les a soumis. En 1899, Ariana perd le contrôle de ses pouvoirs en tuant sa mère et en se retrouvant à la tête de son frère aîné, Albus, qui vient d’obtenir son diplôme avec les honneurs du Collège de Poudlard.

Animaux fantastiques avec lesquels interagir

Bien sûr, il y en a beaucoup plus que ceux vus dans la bande-annonce, mais il est vrai que la vidéo montre déjà de nombreuses créatures magiques qui seront présentes au cours de l’histoire de Hogwarts Legacy, y compris un hippogriffe que nous voyons planer dans les cieux. avec un étudiant sur le dos, tout comme Harry l’a fait dans Le Prisonnier d’Azkaban. Nous aurons également l’occasion d’affronter un épouvantard, l’être qui se manifeste comme nos pires cauchemars, ou contre un achromantique, l’araignée géante que Hagrid affectionne tant.

Aussi dans la bande-annonce, nous pouvons également voir Trolls, Thestrals, Inferi, une sorte de zombies squelettes du monde d’Harry Potter, des chats, des hiboux, les adorables Mooncalfs avec leur long cou et leurs yeux bleus impressionnants, les terribles détraqueurs, qui donnent lieu à l’apprentissage de l’un des sorts les plus appréciés des magiciens l’Expecto Patronum, et bien sûr, le plus important de tous: les dragons, bien qu’il reste à préciser à quelle espèce il appartient, car comme nous l’avons découvert dans la Coupe de Feu, il y en a beaucoup plus agressifs que d’autres.