Le weekend dernier Le Rubius, l’un des youtubeurs ou créateurs de contenu espagnols les plus connus au monde, dont le revenu annuel est estimé à plus de 4 millions d’euros par an, a annoncé qu’il déménage “dans une très belle maison … une maison … à la montagne et proche de mes amis”, ce qui signifie quitter l’Espagne, dans une décision qui, selon ses propres mots, il savait déjà créerait la polémique: “Je sais, que j’ai littéralement 10 ans de ma carrière sur YouTube, en payant ici, je veux dire … je sais qu’il y aura des gens qui me critiqueront mais bon, le Les gens parlent souvent sans le savoir, vous savez? Et je sais ce qui va se passer mais je m’en fiche. ” Son nouveau lieu de résidence, même s’il ne l’a pas verbalisé, est Andorre, un pays dans lequel d’autres créateurs de contenu espagnols vivent déjà depuis des années ou des mois, comme Willyrex, Vegetta, The Grefg, Lolito, Staxx, Alexby, Ampètre, Vicens, ElmiilloR, et qu’il est attaché à l’Espagne et où ils peuvent continuer à faire le même travail mais payer beaucoup moins d’impôts, donc ses avantages sont plus grands.

Nous avons déjà parlé de cette polémique dans 2018, quand le populaire Le grefg, qui a battu il y a quelques jours le record des téléspectateurs sur Twitch, expliquait dans une interview au journal El Mundo les raisons qui l’avaient conduit à s’installer en Andorre: “en Espagne on est en sécurité, mais il y a plus de crime, plus de vols, plus de meurtres” , a-t-il commenté en plaisantant le média susmentionné. “Mais c’est en fait à cause du problème fiscal. C’est un choc entre la moralité et la légalité, bien sûr, mais donnez la moitié de ce que je gagne parce que “j’aime mon pays” … je ne le vois pas “, a expliqué le youtubeur. “Lorsque vous êtes dans ma situation, vous changez votre façon de penser.”

Aux mêmes dates la stremear Lolito a pris la même décision, avec des explications qui ont généré beaucoup d’agitation: “Les impôts sont payés en Andorre, mais ils ne vous sabotent pas comme ici en Espagne. L’Espagne m’a donné très peu; Je ne suis pratiquement pas allé au lycée, j’ai été un misérable toute ma vie, et que vais-je faire, l’Espagne m’a donné très peu “.

Finalement il a fini par s’excuser pour ces déclarations, et a rejoint la longue liste de youtubers qui vivent déjà dans le pays voisin.

D’autres stremears comme Alexelcapo et le populaire Ibai Ils se sont déjà positionnés contre cette pratique, qui n’est pas illégale, tant qu’ils ne subissent pas de fausse résidence fiscale, ce que différents athlètes et artistes ont fait dans le passé.

Aux streamers et youtubers qui suivent l’Espagne et envisagent d’aller en Andorre … Détrompez-vous, faites quelques tours. Oui, vous gagnerez plus d’argent, mais si vous êtes dans la position que partir est rentable pour vous, vous avez de quoi vivre. Je le pensais il y a trop d’années. Alexelcapo (@EvilAFM) 17 janvier 2021

Qu’est-ce que l’IRPF et pourquoi les youtubeurs ou les streamers paient-ils “ autant ” d’impôts

Ce qui se répète comme un mantra de “ils emportent la moitié de ce qu’ils gagnent”, 50% (ce qui n’est pas vrai, comme nous allons maintenant l’expliquer) se réfère au Impôt sur le revenu (impôt sur le revenu des personnes physiques), un impôt que l’État exige des citoyens espagnols soutenir les dépenses publiquesIl s’agit notamment de l’éducation du public, de la construction de routes, des transports et des hôpitaux, et du paiement du plancher des agents publics, tels que la police, les pompiers et les médecins.

Cette taxe essaie de favoriser les personnes qui se trouvent dans une situation plus précaire et vise à contribuer à une économie plus efficace, promouvoir ou sanctionner financièrement certaines activités, et s’adapte à la situation économique, personnelle et familiale de chacun. En plus, L’IRPF est un impôt progressif, ce qui signifie que le pourcentage du revenu payé pour l’impôt sur le revenu des particuliers est plus élevé chez une personne qui reçoit plus de revenus. Ces pourcentages peuvent varier en fonction de la communauté autonome où vous résidez, car chacun a ses propres impôts:

L’impôt sur le revenu des personnes physiques est progressif et les pourcentages sont calculés par tranches, donc peu importe combien d’argent vous gagnez, ils ne conservent jamais 50% du total, ce pourcentage ne s’applique qu’à une partie spécifique de vos revenus, c’est une erreur très courante lors de l’interprétation de l’impôt sur le revenu des particuliers, comme nous pouvons le voir dans le Dernières heures dans les commentaires sur les réseaux sociaux, qui disent «qu’ils prennent la moitié de ce qu’ils gagnent», ce qui est faux. Ce fil Twitter explique de manière visuelle et très simple comment fonctionne l’impôt sur le revenu des particuliers:

IRPF EXPLIQUÉ AVEC LA CRÈME GLACÉE Imaginez que votre salaire soit payé pour la crème glacée. Combien d’argent cela prendra-t-il? Eh bien, cela dépend du nombre de balles. Le premier vous laisse tout, le second prend un petit grignotage, le troisième un peu plus, le quatrième un plus gros morceau .. pic.twitter.com/fOuJemTroW Contexte Sintexto (@contextosin) 30 décembre 2019

En Andorre, pour le même revenu, ils doivent payer 10% d’impôt sur le revenu des personnes physiques, et peut-être même moins, car il y a certaines déductions, comme pour le logement. En fait, beaucoup de ces youtubeurs qui ont déménagé en Andorre ont avoir acheté une maison, pouvoir bénéficier de cette défiscalisation.

Andorre n’est plus un paradis fiscal, mais ils paient très peu d’impôts

Il Principauté d’Andorre est un petit pays situé dans la chaîne des Pyrénées, entre la frontière espagnole et française, avec 78000 habitants dans une zone de 468 km. Andorre a été historiquement considérée comme un paradis fiscal, un territoire à faible ou pas de fiscalité qui, grâce à une réglementation interne spécifique, garantit l’opacité des transactions, avec l’absence absolue de registres, de formalités et de contrôles.

Depuis 2010, Andorre a cessé d’être considérée comme un paradis fiscal pour l’Espagne et l’Europe, lors de la mise en œuvre d’une série de réformes économiques, y compris la mise en œuvre de l’impôt indirect général – équivalent à la TVA espagnole, jusqu’alors inexistante en Andorre -, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Ces taxes sont beaucoup moins élevées que celles de l’Espagne; La TVA andorrane est de 4,5%, contre 21% en Espagne, qui dépend du produit, et impôt sur le revenu, à son point le plus élevé, est dix%, contre 49% en Espagne. Par conséquent, un youtubeur Avec les mêmes revenus, il gagne beaucoup plus d’argent en Andorre qu’en Espagne..

En plus, Il n’est pas difficile pour un youtubeur d’obtenir un permis de séjour en Andorre, déjà ce pays Cela ne pose pas beaucoup d’obstacles si vous avez un revenu mensuel important et vous avez de bonnes économies, contrairement à un simple travailleur, où les exigences sont assez élevées. En fait et par curiosité, la mendicité est interdite en Andorre, on pourrait donc dire que il n’est pas permis d’être pauvre dans ce pays, ce qui est quelque peu «particulier» pour cette raison et d’autres, par exemple, l’avortement est également interdit, dans tous les cas.

Le Trésor espagnol étudie de près ces pratiques et ceux qui les pratiquent doit justifier de résider en Andorre pendant au moins 183 jours par an, car dans le passé, il y avait des fraudes de personnes qui prétendaient vivre en Andorre alors qu’elles le faisaient à Barcelone ou dans une ville voisine.

La controverse d’Andorre vient de loin

Aller en Andorre pour payer moins d’impôts est quelque chose que nous écoutons depuis de nombreuses années, avec toutes sortes d’athlètes et d’artistes. Les cas du joueur de tennis étaient très célèbres il y a des années Arantxa Snchez Vicario et le chanteur Montserrat Caball, Qu’est ce qui était condamné à une amende par le Trésor pour avoir prétendu vivre en Andorre.

Ces dernières années, nous avons entendu les cas de toutes sortes d’athlètes espagnols qui résident dans des pays où ils paient moins d’impôts, comme la Suisse, avec des exemples tels que Fernando Alonso, Carlos Moy, Pedro Martnez de la Rosa, Sete Gibernau, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa et Alberto Contador.

Est-ce que quitter l’Espagne a un coût pour votre réputation?

Non. Comme on peut le voir avec les youtubeurs ou streamers qui sont partis vivre en Andorre il y a quelques années (Willyrex, Vegetta, The Grefg, Staxx, Fargan, Lolito et bien d’autres), ce mouvement n’a eu aucun impact négatif sur leurs abonnés ou les entreprises qui les parrainent, au-delà de quelques jours de polémique sur les réseaux sociaux, comme c’est le cas aujourd’hui avec El Rubius. De plus, comment pouvez-vous vérifier cela sur Twitter non seulement il n’énerve pas ses fans, mais ils sortent aussi pour les défendre énergiquement, en disant des choses comme «nous ferions tous la même chose dans votre situation».

Que chaque personne travaille et paie où elle le souhaite ou là où elle lui est le plus bénéfique. L’Etat veille à son bien et ne vous donnera jamais la priorité, vous n’avez aucune obligation morale avec un site pour le simple fait d’y être né. ElmiilloR ♿️ (@Elmiillor) 17 janvier 2021

Faire comprendre que déménager en Andorre et y travailler n’est pas illégal, comme ses adeptes sont rapidement venus clarifier, nous entrerions dans le domaine de éthique et morale, quelque chose dans lequel chacun aura son avis et de nombreuses questions seront débattues. L’un d’eux, le exemple pernicieux qu’ils donnent à leur public, à un public d’enfants et de jeunes qu’il y a quelques années, je rêvais d’être footballeur et maintenant streamer: jouer à des jeux vidéo et gagner suffisamment d’argent pour pouvoir un jour quitter la patrie qui vole votre argent et déménager dans cette terre promise appelée Andorre.