De temps en temps, un nouveau débat apparaît sur les réseaux qui fait sensation parmi les utilisateurs de les pointes de combat entre des personnages de différents univers fictifs. Le dernier affronte deux des plus puissants de ces dernières années: Kratos, protagoniste de God of War, et Thanos, le méchant de l’univers cinématographique Marvel. Cela peut sembler un combat clair, mais dès que nous nous arrêtons pour réfléchir à qui chacun d’eux a vaincu, nous voyons comment la solution n’est pas facile à trouver.

Était l’utilisateur NNayi David qui a posé la question à ses adeptes et en peu de temps c’est devenu l’un des débats les plus commentés, peut-être à cause de la distance entre les deux univers. Les défenseurs de la théorie selon laquelle le combat va gagner Thanos ils soutiennent que le méchant a remporté des batailles avec des personnages aussi puissants que Hulk, bien qu’il soit vrai qu’ils disent que tout dépendra du fait qu’au moment du combat, Thanos avait ou non toutes les gemmes dans son gant.

Côté de Thanos: celui des films ou celui des bandes dessinées?

Tout ce que je vois cette comparaison, je montre toujours aux gens cette vidéo de Thanos coiffant Hulk comme un enfant de 3 ans pic.twitter.com/iQlwhbUIjl— Fuegoleon (@Waffirian_) 30 décembre 2020

D’autres fans soulignent que Thanos dans l’univers cinématographique Marvel est considérablement plus faible que dans les bandes dessinées, donc si nous parlons du personnage de bande dessinée, il est très probable qu’il ait fini par gagner Kratos dans un combat, selon les fans de Marvel.

Côté Kratos: quoi de plus fort qu’un tueur de dieu?

D’autre part, les fans de Kratos soutiennent qu’il serait sans aucun doute le gagnant de cette rencontre fictive: il faut se rappeler que le protagoniste de God of War a non seulement affronté des hordes d’ennemis et d’énormes créatures mythologiques, mais est monté à l’Olympe pour tuer Zeus lui-même, ainsi que de nombreux autres dieux. Si cela ne signifie pas que Kratos peut avec Thanos, c’est que rien ne peut arrêter le personnage de Marvel. De plus, il y a ceux qui se souviennent que Kratos est mort plusieurs fois et est revenu à la vie en vainquant la mortQu’est-ce qui peut être plus fort que ça?

1. Diriger l’armée spartiate à un jeune âge,

2. Tué Ares (dieu de la guerre), Zeus, Poséidon et d’autres dont les Titans

3. Je suis allé en enfer 3 fois et je suis revenu

4. Tué les Sœurs du destin (Le destin de la force vitale et les divinités primordiales) Kratos! pic.twitter.com/8H2xzTe4Dp— Injiggerwolf (@Injiggerwolfia) 30 décembre 2020

Et vous, Selon vous, qui gagnera un combat entre Thanos et Kratos?