R-Type Final 2 sera en vente au Japon le 29 avril, pour PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch – avec éditions physiques sur PS4 et Switch-. La date peut donner une idée approximative du lancement en Espagne, car NIS America a confirmé qu’il publierait R-Type Final 2 sur ces consoles plus PC au printemps; en Occident, il y aura des éditions physiques sur toutes les consoles.

Le jeu marque le retour d’une série de shoot’em up 2D classique qui conservera le gameplay des originaux avec des graphismes mis à jour. Il est développé par Granzella, créateur de Disaster Report 4 Plus: Summer Memories. “La menace de Bydo ne cesse d’évoluer, de nouveaux ennemis émergent des restes d’ennemis tombés. Les paramètres sont corrompus et modifiés par la corruption ressentie de Bydo. R-Type Final 2 unit l’action explosive des jeux originaux avec des graphismes et un gameplay modernisé, ce qui rend ce titre est un incontournable pour les nouveaux et les anciens fans des jeux matamarciens », indique l’étude.

Difficulté adaptée à chaque utilisateur

La difficulté du jeu est basée sur la performance de chaque joueur, elle est donc ajustée à l’expérience personnelle et est toujours amusante, que vous soyez un débutant ou un fan du genre. Le plus grand nombre de joueurs pourront vérifier les records du classement mondial. “Personnalisez chaque élément de votre vaisseau, y compris sa couleur, son type d’arme et ses autocollants. De plus, choisissez parmi des dizaines de combattants apparus dans les versions précédentes et personnalisez même votre pilote comme vous le souhaitez. L’action à indice d’octane élevé des jeux originaux est unissez des graphismes contemporains, un gameplay stimulant et un arsenal de nouvelles fonctionnalités. Des ennemis en évolution, des étapes qui se transforment devant vous et une jauge de difficulté en temps réel qui augmente ou diminue en fonction de vos performances“.