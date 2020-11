Sony Playstation 5 :

Ubisoft a annoncé la date de sortie de Rainbow Six Siege sur la prochaine génération de consoles, Xbox Series X / S et PlayStation 5. Soit le 1er décembre lorsque le jeu de tir tactique est mis à jour gratuitement sur ces plateformes pour ceux qui l’avaient sur PS4 ou Xbox One; la transition ne fonctionne qu’entre les machines de la même marque.

Les joueurs qui passent à la nouvelle version conserveront le les progrès réalisés et tous les éléments acquis au sein de la même famille de consoles (de la PS4 à la PS5 et de la Xbox One à la Xbox Series X / S) grâce à Ubisoft Connect. Oui le jeu entre plates-formes de marque identique ou différente ne sera pas disponible au lancement.

L’entreprise prétend savoir que le le jeu croisé est “quelque chose d’important” pour les joueurs: “Bien que ces fonctions ne sera pas disponible au lancement Pour les versions de console de nouvelle génération, nous examinons diverses possibilités. Nous voulons nous assurer que nous prenons en compte tous les éléments nécessaires pour vous offrir l’expérience la meilleure et la plus équilibrée. “

Performances, résolution et nouveautés sur PS5 et Xbox Series X / S

À travers le blog du jeu, ils ont également révélé qu’il y aurait deux modes sur les trois consoles: performances et résolution. Dans la première course à 120 images par seconde (sur les téléviseurs et moniteurs compatibles) “cible” avec une résolution ascendante de résolution dynamique 4K pour PS5 et Xbox Series X et une cible de 120 ips à une résolution de 1080p. Dans le mode de résolution, l’objectif est de 60 ips en 4K sur PS5 et Xbox Series X; et 60 ips à 1728p sur Xbox Series S.

Dans toutes les machines de nouvelle génération, il y aura améliorations d’accessibilité (“options de lisibilité, et synthèse vocale et synthèse vocale”, explique Ubisoft), démarrage rapide pour accéder aux jeux le plus rapidement possible dès le début du jeu et utiliser l’interface de Ubisoft Connect.

Dans le nouveau Consoles Microsoft Je vais utiliser le CV rapide, qui vous permet de «reprendre instantanément là où vous vous étiez arrêté». Dans PS5 les fonctionnalités de la commande seront utilisées DualSense (réponse hépatique, déclencheurs adaptatifs et locuteur) et le Activités pour un accès rapide aux modes «Matched, Unmatched, New Arrival, Quick Play et Events».

Rainbow Six Siege est sorti le 2015 pour PC, Xbox One et PS4. Le titre est disponible sur Xbox Game Pass pour console et pour Android.