Tom Clancy’s Rainbow Six Siege célèbre son cinquième anniversaire regarder en arrière. Le titre de stratégie populaire de Ubisoft, disponible pour le moment à la fois sur PC comme sur consoles du passé et de la nouvelle génération, a commencé l’événement Arcade héritée– Les joueurs peuvent profiter du jeu tel qu’il était au début jusqu’au 5 janvier 2021. Pour célébrer cette activité, l’entreprise a présenté une remorque que vous pouvez apprécier ci-dessous:

Rainbow Six Siege: Legacy Arcade nous ramène à ses origines

“Dans cette arcade, vous devrez incarnez l’un des 20 opérateurs de notre liste principale“détaille Ubisoft.” Que ce soit Sledge, Ash, Thatcher, IQ ou Twitch, votre choix reflètera le paysage de notre première année. Bien que vos opérateurs aient leurs compétences actuelles, tous vos appareils secondaires seront conformes à l’équipement de jeu d’origine. Cela signifie qu’il n’y a pas de Claymores, pas de hits ou quoi que ce soit qui sera publié plus tard dans le jeu. ”

D’un autre côté, les joueurs devraient s’attendre à ce que Les armes de Ash, Bandit et Jager retrouvent leur portée 2,5x (ACOG) ils avaient dans leurs premiers jours. “La seule exception est boucliers déployables, qui restera d’actualité “, indique la firme.” Le gameplay de cette Arcade sera Planter une bombe dans les règles occasionnelles. Vous alternerez entre l’attaque et la défense à la fin de chaque tour. “

Legacy Arcade nous ramène à la première année de Rainbow Six Siege

De cette façon, les joueurs devront s’adapter une fois de plus aux origines de ce titre tactique, qui quatre ans après sa sortie a battu des records sur Steam. Il est à noter que tous les joueurs participant à Legacy Arcade recevra un opérateur en cadeau d’Ubisoft; et si vous les avez déjà tous, vous recevrez Le look de Noël de Ash que vous pouvez voir ci-dessous.

Nous vous rappelons que le prochain opus de la saga, Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S en 2021. A cette occasion, la firme française emmènera les joueurs dans une histoire où un parasite extraterrestre a infecté des humains en les transformant en zombies. Ce titre, avec Far Cry 6, vise à arriver après avril 2021.