Sony Playstation 5 :

Contenu sponsorisé

Les deux grands jeux qui clôturent la génération de PS4 sont de offre à l’occasion de Vendredi noir jusqu’au 30 novembre, à la fois dans votre magasin habituel au format physique et en distribution numérique PS Store. Il s’agit de The Last of Us Part II (39,99 ) O Fantôme de tsushima (49,99 ), deux aventures d’action qui ont été les plus grands succès des critiques cette année; Ce n’est pas par hasard que les deux ont remporté de nombreuses nominations – dont la catégorie Jeu de l’année – pour les prochains The Game Awards, la cicatrice des jeux vidéo. Ces titres sont également compatibles sur PS5, vous pouvez donc en profiter sur votre nouvelle console.

The Last of Us Part II, un autre chef-d’œuvre de Naughty Dog

The Last of Us Part II est la suite très attendue de l’histoire de Ellie et joel développé par Le chien méchant. Cette fois, Ellie prend le relais après un incident qui brise la paix qu’elle pense avoir atteint cinq ans après le jeu original. Maintenant, il joue dans un voyage dans divers endroits aux États-Unis avec un haut degré d’exploration à travers les paysages urbains et naturels, l’interaction avec l’environnement a été améliorée et en même temps maintient tout ce qu’une génération de joueurs est tombé amoureux de son prédécesseur, un équilibre parfait entre survie, horreur et narration qui nous accroche du début à la fin, avec des valeurs de production incroyables, des personnages complexes qui mettront à l’épreuve notre conception de la justice, du bien et du mal. Mais chaque acte a ses répercussions, physiques et émotionnelles. Pouvez-vous supporter le fardeau de cette aventure?

Dans son gameplay, nous trouvons un nouveau système de combat de mêlée amélioré, de nouveaux mouvements qui offrent plus de liberté face à toutes les situations, des ennemis dotés d’une intelligence avancée et de nouveaux types de créatures dangereuses qui en font l’une des versions essentielles pour les fans d’action. Dans le récit une histoire inoubliable et déchirante, qui place le joueur devant des dilemmes moraux comme jamais auparavant dans un blockbuster du monde des jeux vidéo.

Un de ces titres que tout amateur de jeux vidéo devrait essayer, le cadeau parfait pour découvrir l’une des sagas les plus importantes de la dernière décennie, plébiscité par la critique et les fans, que vous n’oublierez jamais. Indispensable dans votre collection.

Ghost of Tsushima, le nouveau joyau de Sucker Punch

Les créateurs d’Infamous et Sly Raccoon nous ont surpris cette année avec leur projet le plus ambitieux à ce jour, Ghost of Tsushima, une aventure en monde ouvert basée sur des événements réels cela s’est produit lors de la tentative d’invasion de l’île japonaise de Tsushima. Notre protagoniste est un samouraï qui doit apprendre le chemin du Fantôme et étudier de nouvelles stratégies qui lui permettent d’expulser une armée d’invasion beaucoup plus importante. Vous décidez de rechercher ou non face-à-face ou saisir les ombres, pièges et autres techniques qui permettent d’insuffler la peur parmi les rangs ennemis. Sans aucun doute, un cadeau qui enchanter les amateurs de jeux du monde ouvert et qui attire le Japon féodal exotiquecar il offre certains des les plus beaux paysages jamais vus dans un jeu vidéo, considéré par beaucoup l’une des plus grandes surprises de l’année.

Aussi, Ghost of Tsushima a été mis à jour gratuitement avec Legends, un mode multijoueur coopératif Inspiré des légendes folkloriques et de la mythologie japonaise qui comprend des missions pour deux joueurs, des combats directs avec des ennemis par vagues pour quatre joueurs et des raids ou raids. Les utilisateurs qui décident d’y jouer sur PS5 pourront profiter de son Mode 60 ips, ce qui rend le monde de Tsushima encore plus spectaculaire.

Maintenant que vous connaissez toutes les possibilités qu’offrent ces deux grands jeux, vous ne pouvez pas les manquer dans les offres du Black Friday. Courir parce qu’ils ne durent que jusqu’au 30 novembre!